Die Unschuld von Till Lindemann Was dran ist am „nichts dran“

Zögernd hat die Berliner Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann aufgenommen, um sie dann zügig abzuschließen. Das eine kann man kritisch sehen, das andere weniger.

Der vielfach erweckte Eindruck, hier überwältige eine Art Ungeheuer hinter oder unter der Bühne arglose Frauen, hat sich in Luft aufgelöst. Es meldete sich keine einzige Betroffene bei den Strafverfolgern, die dergleichen berichten konnte. Dass dies aus Furcht geschah, man würde ihr nicht glauben, ist angesichts der Umstände fernliegend.

Es meldete sich offenbar überhaupt niemand, der Wesentliches berichten konnte. Und befragen konnten die Ermittler auch niemanden, denn sie wussten nicht, wen - die Journalisten, die die Vorwürfe an die Öffentlichkeit transportierten, beriefen sich auf Informantenschutz. So bleibt der Nachhall eines dröhnenden medialen Szenarios, während der ehedem Beschuldigte, nun ja, triumphieren darf.

Jost Müller-Neuhof ist Rechtspolitischer Korrespondent. Bis zum Fall Lindemann war ihm unbekannt, dass Hunderttausende Fans einem Mann zujubeln, der sie mit einer Penis-Kanone beschießt.

Eine Situation, an die man sich wohl gewöhnen muss. Die Erwartung, dass jegliche Form als anstößig empfundenen Intimverhaltens – Stichwort Machtmissbrauch – sanktioniert gehört, hat die Politik mit geschürt. Jahrelang ist das Sexualstrafrecht verschärft worden, wo es ging. Auch die sexuelle Belästigung ist ein Tatbestand geworden – nicht zuletzt, um dadurch die sittliche Ächtung solchen Tuns zum Ausdruck zu bringen.

Die Justiz muss es genauer nehmen als die Skandalreportage

Kein Wunder also, dass beides schnell in eins gesetzt wird, das anstößige Verhalten als solches und die Straftat. Doch weil der Vorgang dann aus dem weiten gesellschaftlichen Kontext in ein enges rechtliches Verfahren überführt werden muss, ist Enttäuschung programmiert. Am Ende kommt nichts heraus. Die Justiz muss es genauer nehmen als die Skandalreportage.

Was dran war am Fall Lindemann: Ein sinnvolles Innehalten über die Gepflogenheiten vergangenen und gegenwärtigen Groupietums sowie ein Anlass für Eltern, ihre Töchter zur Vorsicht zur mahnen. Manche Männer nutzen ihren Status für Sex aus, und manche Frauen lassen sich darauf ein. Ein Drama, das uns weiter beschäftigen wird.