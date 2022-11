Ein Anfang ist gemacht Biden und Xi dürfen nicht zur Gefahr für die Welt werden

Immerhin sind sie sich der Gefahr bewusst, die sie für die Erde darstellen. Ein Krieg um Taiwan würde weit mehr Unheil über den Globus bringen als der russische Angriff auf die Ukraine.

Ob es soweit kommt, hängt in erster Linie von Xi Jinping ab: Hält er an seinem Ziel fest, die demokratische Insel in die Volksrepublik einzugliedern – auch mit Gewalt, wenn es friedlich nicht gelingt?

Und in zweiter Linie von Joe Biden. Wie würde er reagieren: Würden die USA Taiwan mit ihrer enormen Militärmacht verteidigen oder es geschehen lassen, damit aus einem Regionalkonflikt in Asien kein Weltbrand wird? Vor allem aber: Wie schätzen die beiden das gegenseitig ein?

Die anderen acht Milliarden Menschen können nicht wissen, was die beiden mächtigsten Männer Welt wirklich planen. Und deren Worte können auch in die Irre führen. Das jedenfalls haben die Jahre seit dem letzten persönlichen Zusammentreffen als hohe Amtsträge beim Weltwirtschaftsforum Anfang 2017 in Davos gezeigt.

Zwei Tage vor Donald Trumps Vereidigung als US-Präsident schien es noch, als verabschiede sich Biden nach acht Jahren als Barack Obamas Vizepräsident aufs politische Altenteil. Xi wurde in Davos – im Rückblick kaum zu glauben – als Fürsprecher einer liberalen Weltordnung gefeiert. Anders als Trump setze er nicht auf Protektionismus und geschlossene Grenzen.

Es kam bekanntlich ganz anders. Biden kehrte 2021 als Präsident zurück. Xi öffnete China nicht, sondern verschärfte die autoritären Herrschaftsmethoden.

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos trat Chinas Staatschef Xi Jinping 2017 erstmals auf - und wurde wie ein Retter des Freihandels gefeiert. Sowie als Gegenspieler Donald Trumps. © AFP

In Bali haben die beiden Präsidenten betont, dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst seien. Sie wollen einen Krieg zwischen ihren Ländern vermeiden und sehen das Risiko, dass es ungewollt zu Kriegen kommen kann, wenn die Kontrahenten die Gegenseite und ihre Handlungen falsch einschätzen.

Den Kern ihrer Strategie zur Kriegsverhinderung hat Biden so erläutert: miteinander reden, um die Prioritäten des Gegenübers besser zu verstehen, und „rote Linien“ zu ziehen, die der andere respektieren müsse. Wettbewerb dürfe nicht in bewaffneten Konflikt umschlagen.

Das sind klare Worte. Nur: Geht die Entwicklung nicht in die entgegengesetzte Richtung? Der friedliche Wettbewerb wird konfliktreicher als früher ausgetragen.

Biden verbietet High-Tech-Exporte nach China

Biden verbietet die Ausfuhr von High-Tech-Produkten nach China. Deutschland untersagt den Verkauf strategisch wichtiger Firmen an chinesische Konzerne und begrenzt deren Einstieg in strategische Infrastruktur, um riskante Abhängigkeiten wie die von russischer Energie zu verhindern.

Zuvor hatte Peking die vom Westen favorisierte Entwicklung, eine gegenseitige Marktöffnung, hintertrieben und Technologietransfer zur Bedingung für Konzerne gemacht, die in China Geschäfte machen.

Das klingt wie ein Widerspruch: Um zu verhindern, dass Wettbewerb zum militärischen Konflikt eskaliert, werden ökonomische Konflikte härter ausgetragen?

Es ist eine notwendige Korrektur, um das Risiko von Missverständnissen zu reduzieren, die zum Krieg führen können. Lenin hatte einst gespottet: Die Kapitalisten werden uns noch den Strick verkaufen, an dem wir sie aufknüpfen.

Nein, so weit gehen Gier oder Naivität der real existierenden Marktwirtschaft dann doch nicht. Die westliche China-Politik der vergangenen Jahrzehnte hat jedoch ihr Ziel nicht erreicht: die Einbindung der Volksrepublik in eine regelbasierte Ordnung.

Peking bricht Verträge wie den über Autonomie und Demokratie in Hongkong. Es ignoriert internationale Schiedssprüche, wo seine Hoheitsrechte im Meer enden. Es nutzt wirtschaftliche Freiheiten im Ausland, die es ausländischen Firmen im Inland nicht zugesteht. Und es verletzt Menschenrechte.

Bidens Ziele sind bescheidener. Es geht nicht mehr um ein umfassendes Regelwerk für eine Partnerschaft, sondern um Kriegsverhinderung. China will den russischen Angriff auf die Ukraine zwar nicht verurteilen, warnt Moskau aber vor dem Einsatz einer Atomwaffe. Und: Laut Biden nimmt Xi die Klimagespräche mit den USA wieder auf. Für den Anfang des neuen Umgangs miteinander ist das nicht schlecht.

