Flugzeuge für die Ukraine Eine kleine Kampfjet-Koalition gibt es schon

Jared Forrest Golden – nie gehört? Das ist der Name eines demokratischen US-Kongressabgeordneten aus Maine, den man sich merken sollte. Es kann sein, dass der 40-Jährige am Ende einen wichtigen Beitrag zum Überleben der Ukraine im russischen Vernichtungskrieg geleistet hat.

Es ist nämlich so, dass dieser Abgeordnete seinen Präsidenten, den Demokraten Joe Biden, drängt, F-16-Kampfjets oder Vergleichbares zu liefern. Und das tut Golden nicht allein. In einem gemeinsamen Brief mit zwei weiteren Demokraten und zwei Republikanern wendet er sich direkt an Biden.

Golden hat im Irak und in Afghanistan gekämpft, ist ausgezeichnet worden, gehört der Reserve der Marines an, hat Politik und Geschichte studiert und an der „School of Leadership Afghanistan“ gelehrt. Vom Typ her alles andere als ein Selbstdarsteller. In seinem ländlichen Wahlbezirk in Maine kommt das an. Darüber hinaus auch.

Reserviert, moderat, zielgerichtet, so wird Golden beschrieben. Dazu unideologisch, pragmatisch ausgerichtet an den Zielen der Wähler, auf der Suche nach Feldern parteiübergreifender Zusammenarbeit. Kurz: ein Mann für Biden.

Stephan-Andreas Casdorff ist Herausgeber des Tagesspiegels. Er befasst sich seit Jahrzehnten mit Verteidigungs- und Sicherheitspolitik.

Deswegen gewinnen solche Worte Gewicht: US-Kampfjets könnten „entscheidend für die Kontrolle des ukrainischen Luftraums in diesem Jahr sein“, argumentieren die fünf Abgeordneten in dem Schreiben, über das „Politico“ berichtet hat. Eine kleine Kampfjet-Koalition.

Warum? Die russische Offensive läuft, die Zahl der intensiven Gefechte nimmt immer weiter zu. Die Besorgnisse werden größer, dass ukrainische Nachschub- und Versorgungslinien dauerhaft unterbrochen werden. Das darf nicht geschehen, wenn die Ukraine den Krieg nur schon nicht verlieren soll.

Da werden aus Sicht der Fünf in den USA Kampfflugzeuge wichtig, um den ukrainischen Luftraum zu schützen. Die Abgeordneten schreiben außerdem: „F-16 oder vergleichbare Flugzeuge der vierten Generation“ würden die Ukraine dazu befähigen, russische Luft-Luft-Raketen und Drohnen abzufangen und ukrainische Bodentruppen im Kampf zu unterstützen.

Dass die Flugzeuge abgeschossen werden, ehe sie aufsteigen können, ist ein Gegenargument. Allerdings brauchen die Bodentruppen andererseits sowohl in der Vorwärtsbewegung als auch beim Rückzug immer wieder schnelle Unterstützung aus der Luft (Close Air Support), die von Jets gewährleistet werden kann.

Die ukrainische Regierung, Präsident, Außenminister, Verteidigungsminister, lässt deshalb nicht locker. Und ist zuversichtlich, dass es wie bei den Panzern eine große Kampfjet-Koalition geben kann. Wenn sie zustande kommt – dann auch wegen Politikern wie Jared Golden.

