Geschlechterstreit an der Humboldt-Uni Werte sind nicht dafür da, andere abzuwerten

Recht geschieht, wenn es geschieht, oft spät. Wie im Streit um eine Biologie-Doktorandin, die an der Humboldt-Universität vor anderthalb Jahren einen Vortrag halten wollte, „warum es in der Biologie zwei Geschlechter gibt“.

Es gab einen Aufstand, weil manche derartige Aussagen als diskriminierend empfinden. Die Uni sagte den Vortrag wegen drohender Tumulte ab. Er wurde später nachgeholt.

Das Nachspiel gab es vor dem Verwaltungsgericht. Nicht wegen der Absage, die war in Ordnung. Aber die Uni hatte außerdem öffentlich erklärt, dass Meinungen, die die Frau in einem von ihr mitverfassten Zeitungsartikel äußerte, „nicht im Einklang mit dem Leitbild der HU und den von ihr vertretenen Werten stehen“. Die – durchaus streitlustige – Biologin verlangte Unterlassung.

Welche Meinungen meinte die Uni? Das erklärte sie nicht. Es wäre wohl auch schwierig geworden, denn der angeprangerte Zeitungstext kritisiert Praktiken im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Kinder über Geschlechterfragen aufzuklären. Kritik, die niemand teilen muss und die man ihrerseits kritisieren kann – aber keine, die man nicht äußern dürfte.

Das Bundesverfassungsgericht hat 2010 dazu das Nötige gesagt: Dem Staat ist es verboten, sich „ohne rechtfertigenden Grund herabsetzend über einen Bürger zu äußern“.

Die Uni hat sich herabsetzend, wenn nicht ausgrenzend über die Biologin geäußert – und keinen rechtfertigenden Grund dafür benennen können. Sie hat sich auf ihre Werte berufen, um die Betroffene abzuwerten.

In diese Richtung argumentiert auch der Beschluss des Verwaltungsgerichts, der dem Unterlassungsbegehren stattgibt (Az.: VG 12 L 399/23). Möglich, dass die Uni nun Beschwerde einlegt. Aber sollte sie?

Der angegriffene Satz war in der Situation weder nötig noch angemessen. Er war die unbedachte Parteinahme in einem politischen Streit, in dem es einer Universität gut angestanden hätte, auf Distanz zu bleiben.

Unis sind lebendige Orte, aber sie sind auch staatliche Institutionen. Wenn sie von Werten sprechen, meinen sie hoffentlich die Werte des Grundgesetzes.

Kann also sein, dass der Satz von damals schlicht ein Fehler war. Ein Verstoß gegen diese Werte. Der Vorwurf, den die Uni damals öffentlich erhob, richtet sich jetzt gegen sie selbst.