Halloween und die grauenvolle Realität Kann man sich als Toter verkleiden in Kriegszeiten?

Erst kam die Nachricht aus dem Schulhort, dann aus der Kita: „Wir feiern Halloween“. Am Montag, den 31. Oktober, können die Kinder gerne im Kostüm kommen. Bitte Kürbis und Süßigkeiten mitbringen, baten die Erzieherinnen. Im Klassenchat wurde darüber geredet, dass man doch abends gemeinsam mit den Eltern durch die Straßen der Nachbarschaft ziehen könnte. Wirklich?

Woher kommt dieser Halloween-Hype? Die Ersten, die Halloween begangen, waren die Kelten im heutigen Irland, las ich. Sie feierten die Ernte, den Beginn des Herbstes. Der Tag hatte aber auch eine andere, magische Bedeutung. Sie glaubten, dass sich die Toten an Halloween auf den Weg machten, um nach Lebenden zu suchen, die im nächsten Jahr sterben sollten.

Die irische Tradition erobert als Konsumrauschfest die Welt

Zur Abschreckung der Toten verkleideten sich die Menschen und spukten selbst herum. Kleine Süßigkeiten („treats“) sollten die Geister besänftigen. Die irischen Einwanderer nahmen die Tradition nach Amerika mit, von wo aus Halloween als Konsumrauschfest zweitausend Jahre später die Welt eroberte. In den vergangenen Jahren waren viele Partys wegen Corona abgesagt worden, Halloween fand oft nur zu Hause und im Whatsapp-Status statt, diesmal scheint der Nachholbedarf groß. Ich stellte fest, dass die Kostüme aus dem vergangenen Jahr den Kindern nicht mehr passten. Was tun? Ich googelte und fand ein Zombie-Kostüm, 100 Prozent Polyester, hergestellt in Bangladesch. „Der Planet brennt und du bestellt Plastik, das einmal getragen und dann weggeworfen wird“, sagte eine strenge, innere Stimme. Die Alternative wäre, dass ich, wie es sich für eine gute ökologisch-bewusste Mutter gehört, einen Second-Laden aufsuche und darauf hoffe, ein jeweils passendes Kostüm für beide Kinder zu finden. Dazu hatte ich aber keine Lust.

Ich suche nach Halloween-Aktivitäten im Kiez für mein 15 Monate altes Baby. Frage einer Mutter im Kiez im Nachbarschaftsnetzwerk

Ich schaute bei Ebay, fand nichts. Im Nachbarschaftsnetzwerk bot niemand Kostüme an, aber eine Mutter bat um Hilfe: „Ich suche nach Halloween-Aktivitäten im Kiez für mein 15 Monate altes Baby.“ Man kann offenbar gar nicht früh genug anfangen mit dem Halloween-Feiern.

Ich könnte auch ein Kostüm aus alten Lappen schneidern, sagte meine innere Stimme. Aber nähte nicht. Ich schickte meinem Mann den Link zu dem Zombiekostüm aus Bangladesch, mit dem wir ein irisches Fest in Berlin feiern könnten. Er sagte, es sei im Angesicht des Grauens in der Ukraine pietätlos, sich als Toter zu verkleiden. Uff.

Horrorfilme können hilfreich sein

Ich dachte an eine bekannte Schriftstellerin, die einmal in einem Radiointerview erzählt hat, dass sie beim Schreiben im Hintergrund am liebsten Horror- und Gruselfilme laufen ließ. Die Autorin verarbeitete in ihrem Schreiben traumatische Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg. Die Horrorfilme halfen ihr, die schlimmen Gefühle, die Angst, den Schrecken, den Schmerz, der beim Schreiben hochkam, besser auszuhalten.

Vielleicht erfüllt Halloween in diesem Jahr die gleiche Funktion: Die Welt wirkt immer bedrohlicher, der amerikanische Präsident warnt vor Armageddon, der russische Präsident vor schmutzigen Bomben, der deutsche Bundespräsident sitzt in der Ukraine im Luftschutzbunker und bewundert Kinderzeichnungen.



Wohin man auch schaut, scheint es so, als wollten die Toten zu den Lebenden Kontakt aufnehmen. Vielleicht vertreibt es die Angst, sich zu verkleiden und durch die Straßen zu spuken. Im britischen Guardian wird ein Professor zitiert, der sagt, dass es Menschen psychologisch resilienter mache, wenn sie sich regelmäßig gruseln. Es wurde eine Studie zitiert, demnach kamen Fans von Horrorfilmen besser durch die Coronapandemie.

Das Problem mit dem Kostüm hat eine aufmerksame Erzieherin meiner Tochter auch gelöst: „Werft euch eine dunkle Decke über. Wir brauchen kein Kostüm, um uns zu gruseln.“

