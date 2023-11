Hassreden an Türken in aller Welt Erdoğan bedroht den Frieden in Deutschland

Mit dem Entsetzen über die Gewalt in Israel und Gaza wächst die Angst hier in Deutschland. Der Konflikt wird auch auf Straßen und Plätzen in Berlin und in anderen Städten ausgetragen.

Vieles deutet darauf hin, dass die Spaltung viel tiefer geht und der innere Frieden weit stärker bedroht ist, als bisher sichtbar wird. Das stellt Gesellschaft und Politik vor Herausforderungen, auf die sie nicht vorbereitet sind.

Nun schürt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan die Empörung mit Auftritten, die sich auch an die Türken im Ausland richten. Er gefährdet das gute Miteinander von Alteingesessenen und Zugewanderten. Man möchte inständig hoffen, dass es ihm nicht so einfach gelingt, die Herzen zu vergiften. Und muss es doch zugleich befürchten.

Christoph von Marschall ist Diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion des Tagesspiegels. Seiner Ansicht nach ist sich Deutschland der Herausforderungen durch Zuwanderung noch nicht ausreichend bewusst.

Mehr Türken als Palästinenser in Deutschland

Die Bilder von den empörten Protesten in Neukölln oder vor dem Brandenburger Tor, bei denen manche die Vernichtung Israels fordern, sind nur die Oberfläche. Was sich in vielen hunderttausend Familien mit Migrationshintergrund, in Klassenzimmern, auf Schulhöfen und in Moscheen abspielt, beginnt erst ins allgemeine Bewusstsein zu sickern.

Bisher hat sich die Furcht vor einer Eskalation hier in Deutschland auf arabische Zuwanderer, etwa aus Palästina, dem Libanon und Syrien, konzentriert, eine zahlenmäßig überschaubare Gruppe. Von ganz anderer Dimension ist der Anteil der Menschen mit Wurzeln in der Türkei. Es sind rund drei Millionen, die Hälfte hat die türkische Staatsangehörigkeit.

Erdoğan hat beträchtlichen Einfluss auf sie. Rund zwei Drittel derer, die sich von Deutschland aus an türkischen Wahlen beteiligen, haben für ihn gestimmt.

Erdoğan nutzt seinen Einfluss, um zu hetzen. Er erreicht den Großteil der Türkischstämmigen, die sich über türkische Sender informieren und über Moscheen ihr politisches Urteil bilden. Ob Erdoğan vor Millionen eine Rede zur Lage im Gazastreifen hält oder seine Religionsbehörde Musterpredigten für Moscheen auch in Deutschland vorgibt: Überall tauchen dieselben Versatzstücke auf.

Israel ist „der Kriegsverbrecher“. Israel ist „ein rostiger Dolch im Herzen der islamischen Geografie“. Weil der Westen Israel unterstütze, sei er „der Hauptschuldige an den Massakern im Gazastreifen“. Die israelischen Opfer des Terrorangriffs der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung erwähnt Erdoğan nicht.

Erdoğan vergleicht Angriff auf Gaza mit dem Holocaust

Erdoğan zieht eine direkte Linie vom Völkermord an den Juden zu den heutigen Opfern im Gazastreifen. „Gestern noch haben sie Juden in Gaskammern getötet“, heute sei „die gleiche Mentalität in Gaza“ am Werk. Der Westen schaffe eine „Kreuzzugs-Atmosphäre“ gegen Muslime.

Unter dem Eindruck dieser Hetze gehen Hunderttausende Erwachsene mit Verbindungen in die Türkei in diesen Tagen zu ihren Arbeitsplätzen in Deutschland. Und kommen ihre Kinder in Schulen und treffen dort auf andere Kinder aus jüdischen Familien oder aus deutschen Familien, die zu Hause über ihr Mitgefühl mit den angegriffenen Israelis sprechen. Man kann nur ahnen, welche seelischen Konflikte das auslöst. Und welches Eskalationspotenzial sich da bilden kann.

Kann Kanzler Scholz Erdoğan ausladen?

Wer kann Abhilfe schaffen und wie, um den gesellschaftlichen Frieden zu erhalten – kurzfristig, aber auch mit strategischem Weitblick? Die Bundesregierung steht vor einer schwierigen Abwägung: Kann sie an dem für Mitte November geplanten Besuch Erdoğans unter diesen Umständen festhalten? Wie will sie verhindern, dass er auf einer propalästinensischen Demonstration hier Brandreden hält wie daheim? Doch die Türkei ist zugleich ein unverzichtbarer Nato-Partner.

Deutschland hat noch nicht einmal begonnen, sein Bildungssystem auf die Anforderungen und Konfliktpotenziale einer Einwanderungsgesellschaft umzustellen. Wer steht bereit, um Lehrerinnen und Lehrer in Schulen mit hohem Migrationsanteil zu unterstützen? Sie können im Unterricht, aber auch in den Pausen auf den Schulhöfen in Situationen geraten, für die sie niemand ausgebildet hat.

Inwieweit darf und muss staatliche Aufsicht in Predigten und Moscheevereine eingreifen? Wo verläuft die Grenze zwischen Religions- und Meinungsfreiheit einerseits sowie dem Verbot des Aufrufs zum Völkerhass andererseits? Kann man Sendern, die Hass verbreiten, die Lizenz für Deutschland entziehen?

Welche besänftigende Rolle können moderate türkische und deutsch-türkische Vereinigungen spielen? Und wie viel Bekenntnis zu Toleranz und friedlichem Zusammenleben darf man von Menschen erwarten, die unter beträchtlichem Druck zur Solidarität mit einer extremer denkenden Umgebung stehen?

Die irreführende statistische Erfassung antisemitischer Straftaten muss endlich reformiert werden. Sie verzeichnet Vorfälle, deren Urheber nicht zweifelsfrei geklärt sind, als Taten der (deutschen) politischen Rechten – auch dann, wenn Zeugenaussagen und andere Umstände auf Täter mit Migrationshintergrund hinweisen. Dies wurde bereits in früheren Gaza-Kriegen moniert, aber bis heute nicht geändert.

Deutschland braucht und möchte Zuwanderung. Aber es muss sich eingestehen, dass sie zu Zumutungen und Problemen führen kann. Rationale Antworten können Politik und Gesellschaft nur finden, wenn sie das Ausmaß der Herausforderung erkennen. Die ist durch Erdoğans Hassreden nochmals gewachsen.