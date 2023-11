Haushalts-Debakel der Ampel Reformiert die Schuldenbremse!

Es ist das Recht, vielleicht sogar die ungeschriebene Pflicht der Opposition, Fehler und Versäumnisse der Bundesregierung zu benennen und zu kritisieren. Das gilt zumal für womöglich nicht-verfassungskonforme Gesetze. Der Union ist also zu danken, dass sie Karlsruhe angerufen – und das Bundesverfassungsgericht entschieden hat. Das macht Schluss mit den Haushaltstricksereien von Bundeskanzler Olaf Scholz und Finanzminister Christian Lindner um den Klima- und Transformationsfonds (KTF).

Die Freude von Friedrich Merz ist also verständlich, und doch hat Wolfgang Schäuble recht mit seiner Mahnung an die eigenen Leute: Vorsicht, das Karlsruher Urteil engt nicht nur die Spielräume der Ampelkoalition, sondern jeder künftigen Bundesregierung ein, auch einer unionsgeführten.

Daniel Friedrich Sturm leitet das Tagesspiegel-Hauptstadtbüro. Er mag das Sinnbild einer strikt sparenden „schwäbischen Hausfrau“, traut ihr aber nicht zu, gleichzeitig die Infrastruktur in Schuss zu bringen, die Industrien zu fördern und Kriegsfolgen abzumildern.

Auf nach Karlsruhe!

Politisch nur konsequent, sollte die Unionsfraktion nun auch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) auf Verfassungskonformität prüfen zu lassen. Erst recht, wo Vizekanzler Robert Habeck in einem Deutschlandfunk-Interview eingesteht, die Urteilsbegründung des Bundesverfassungsgerichtes berühre, weil so fundamental, auch alle anderen Sonderfonds. Dieser Hinweis sollte die Opposition von ihren Klage-Erwägungen nicht abhalten, sondern motivieren: auf nach Karlsruhe!

Scholz steht für eine Politik des Vernebelns und Versteckens

Sonderfonds und Schattenhaushalte sollen die Schuldenbremse, die sich Bund und Länder gegeben haben, umgehen. Dass diese Politik des Vernebelns und Versteckens, für die Olaf Scholz wie kein anderer steht, gescheitert ist und, siehe WSF, noch weiter scheitern kann, ist zu begrüßen. Das Bundesverfassungsgericht fordert eine im wahrsten Wortsinne aufklärerische Politik ein, indem es einen Haushalt für nichtig erklärt, weil Kreditermächtigungen für den Kampf gegen Corona nicht nachträglich der Klima- und Industriepolitik zugeschlagen werden dürfen.

Das ganze Ausmaß des Urteils, zumal mit Blick auf diverse Sondertöpfe in den Bundesländern, ist noch nicht absehbar. Die Botschaft aus der Wirtschaftspartei FDP, Karlsruhe stelle nur grüne Lieblings-Subventionsprojekte zur Disposition, befremdet. Wie bloß will die Ampel das 60-Milliarden-Loch stopfen?

FDP-Fraktionschef Christian Dürr spricht wolkig über Sozialkürzungen. Er verschweigt dabei konkrete Ansätze wie potenzielle Einsparvolumina. Dürrs Leerformel, wonach „das Geld erst erwirtschaftet werden muss, bevor es verteilt werden kann“, deutet auf eine gewisse Ratlosigkeit.

Die Schuldenbremse wirkt

Es gab und gibt gute Gründe für die Schuldenbremse. Als sie im Jahre 2009 im Grundgesetz verankert wurde, bewegten sich die Schulden des Bundes auf mehr als 80 Prozent der Wirtschaftsleistung zu. Kurz vor der Corona-Pandemie lag dieser Wert bei knapp unter 60 Prozent, derzeit bei etwa 65 Prozent. Die Schuldenbremse hat also diszipliniert, gewirkt.

Der Wille des Gesetzgebers zu einer generationengerechten Finanzpolitik ist berechtigt. In Zeiten einer erodierenden Infrastruktur, belastet von Inflation, hohen Energiepreisen, nach einer Pandemie und während zwei Kriegen in der Nachbarschaft darf aber schon gefragt werden: Besteht eine generationengerechte Politik jetzt nicht darin, Energiepreise – wie bisher geplant – zu deckeln? Muss die Regierung nicht dafür gewährleisten, dass Stromtrassen und Ladesäulen errichtet, Bahnstrecken und Straßen endlich modernisiert werden?

Die Bundeswehr ist ein Opfer einer fantasielosen Politik von Spardogmatikern und all jenen, die potenzielle Gefahren kleinreden. Will Deutschland bei seiner verfallenden Infrastruktur diesen Fehler wiederholen? Wollen wir auch noch eine Industriepolitik per Enthaltung betreiben, während die Kommunistische Partei in China und ein US-Präsident geradezu europäisch-sozialdemokratisch die eigene Wirtschaft ankurbeln?

Nein, Deutschland sollte mehr öffentliche Investitionen erlauben, dafür die strenge Schuldenregel einer Begrenzung der Nettokreditaufnahme auf 0,35 Prozent seiner Wirtschaftskraft lockern. Dieses Ansinnen wäre einer raschen Initiative von SPD, Grünen, FDP und Union wert. Es ist Recht und Pflicht der Opposition, die Regierung zu kritisieren. Das schließt ein gemeinsames Handeln in Krisenzeiten nicht aus, sondern ein.