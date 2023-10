Ich ich ich! Alle schreiben über sich

Man darf das ruhig als Triggerwarnung verstehen, was der Schweizer Schriftsteller Peter Stamm in seinem letzten Roman „In einer dunkelblauen Stunde“ eine Figur sagen lässt: „Dieses ganze autobiografische, autofiktionale Zeug, wozu soll das gut sein. Diese geheuchelte Authentizität, die verlogener ist, als jede Erfindung es je sein könnte. Nie lügt man so schamlos, wie wenn man von sich selbst erzählt.“