Jüdische Sicht auf Aiwanger-Flugblatt Reduziert uns nicht auf den Holocaust!

„Das antisemitische Flugblatt“ – selten war sich die deutsche Presse so einig, selten so willig, das gefährliche Wort „antisemitisch“ in die Berichterstattung aufzunehmen. Dabei wäre ausgerechnet hier mehr Differenzierung geboten. Denn sollten Journalist_innen nicht reflektierter sein als ein siebzehnjähriger Aiwanger (welcher es nun auch immer gewesen sein mag)? Ist jede Holocaustverharmlosung automatisch Antisemitismus?