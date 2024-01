Homöopathie allenfalls für Selbstzahler Den Hokuspokus aus dem Leistungskatalog zu streichen, wäre ein wichtiges Signal

Diese Nachricht wird manche Menschen mächtig aufregen: Gesundheitsminister Karl Lauterbach will durchsetzen, dass gesetzliche Krankenkassen die Kosten homöopathischer Behandlungen nicht länger erstatten dürfen. So unpopulär das Ansinnen in großen Teilen der Gesellschaft sein mag, es ist längst überfällig.

Bislang steht es den Kassen frei, die Kosten für Gespräche mit Homöopathen, ihre Verordnungen und die Präparate zu erstatten. Viele, darunter große Kassen wie Barmer und Techniker, machen davon Gebrauch, im Wettbewerb um Patienten. Die von Lauterbach angestrebte Kürzung soll nun dazu beitragen, das milliardenschwere Defizit der Kassen zu verringern.

Nur ein Tropfen auf den heißen Stein

Einige bedenkenswerte Gegenargumente liegen auf der Hand. Die Summe, die sich bei Homöopathie einsparen ließe, wäre nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Kügelchen sind meist nicht teuer, entsprechend hoch ist der Eigenanteil.

Im Jahr 2022 haben die gesetzlichen Krankenkassen 289 Milliarden Euro ausgegeben, davon 50 Milliarden für Arzneimittel. Nur 6,6 Millionen fielen dabei auf Homöopathika. Die Finanzierungslücke der gesetzlichen Krankenkassen wird sich in diesem Jahr auf 3,2 Milliarden Euro belaufen. Dagegen könnte das Streichen von Homöopathie nur geschätzte 20 Millionen einsparen.

Die gewaltige Diskrepanz zeigt, dass es in allererster Linie Symbolpolitik ist, was der Minister da vorschlägt. Eine Symbolpolitik, die zudem die Spaltung der Gesellschaft vorantreiben dürfte. Rund 60 Prozent der Menschen in Deutschland stehen laut Umfragen der Homöopathie offen oder positiv gegenüber. Diejenigen, die zutiefst überzeugt von ihrer Wirkung sind, werden sich ausgegrenzt fühlen, wenn ihre Behandlungen nicht länger erstattet werden.

Zudem kann die Homöopathie zumindest durch den Placeboeffekt helfen, lautet ein häufiges Argument. Bei vielen Leiden spielt die subjektive Wahrnehmung keine kleine Rolle. Schon die intensive Zuwendung eines Therapeuten und der Glaube an eine Behandlung können eine Verbesserung von Symptomen bewirken.

Wider die Naturgesetze

Doch genau hier wird es heikel. Die Homöopathie ist bis heute einen Beweis ihrer Wirksamkeit schuldig geblieben, dabei hat es an Versuchen nicht gemangelt. Wenig verwunderlich: Das Prinzip der Homöopathie ist die starke Verdünnung, und viele Mittel sind so stark verdünnt, dass so gut wie kein Wirkstoff mehr enthalten ist.

Eine Wirksamkeit widerspräche dann jeglicher Erkenntnis über die Naturgesetze unserer Welt. Wer dennoch ernsthaft argumentiert, man solle die harmlose Schwurbelei den Menschen gönnen, setzt nicht auf die Fähigkeit zu Einsicht und vernunftbegabtem Denken.

Seit der Aufklärung hat rationales Denken Einzug gehalten in unsere Welt. Das hat auch in der Medizin einen spektakulären Fortschritt bewirkt. Dennoch grassiert weiterhin ein erschreckender Aberglaube, eine mitunter trotzig vorgetragene Leugnung von wissenschaftlichen Fakten. Impfgegner etwa fabulieren frei drehend, die als „Genspritze“ bezeichnete Coronaimpfung habe bei ihnen Krebs ausgelöst.

Ursache und Wirkung

Viele solcher Auffassungen sind erst während der Pandemie offenkundig geworden. Sie haben aber ihre Wurzeln in einer Irrationalität, die auch im Dunstkreis der Homöopathie gefüttert wird.

Gewiss sind Irrtümer menschlich nachvollziehbar: Beschwerden manifestieren sich nie statisch und lassen oft wieder nach. Wer auf dem Weg hoffnungsvoll eine Therapie beginnt, wird leicht den Zufall mit einer Wirkung verwechseln. Erst die wissenschaftliche Methode kann den Zufall verlässlich von der Ursache trennen – eine Errungenschaft, für die wir zutiefst dankbar sein sollten.

Bei der Erstattung der Homöopathie mag es sich um Peanuts handeln. Doch wenn Krankenkassen für eine Behandlung bezahlen, dann stellen sie zugleich ein Gütesiegel für deren Wirksamkeit aus. Dann wird schon etwas dran sein, mag sich mancher denken, der Voodoo-Heiler wird eben nicht bezahlt.

Den Hokuspokus aus dem Katalog der Leistungen zu streichen, wäre ein wichtiges Signal, ein Bekenntnis zu dringend benötigtem rationalen Denken.