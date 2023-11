Lindner will Schuldenbremse aussetzen Ein kurzes Luftholen in der Regierungskrise – mehr aber auch nicht

„Reinen Tisch machen“ wollte Christian Lindner, als er am Donnerstag einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr ankündigte. Die eigentliche Botschaft, die erneute Aussetzung der von Lindner gefeierten Schuldenbremse, verschwieg der Finanzminister.

Diesen Hinweis zu übermitteln, überließ er – Beamtenglück! – seiner Sprecherin, vor allem aber jenen Fachleuten, die sich ernsthaft und kundig seit Jahren mit dem Haushaltsrecht befassen. So viel also zum „reinen Tisch“ bei den sich aufklärerisch nennenden Freien Demokraten.

Der Versuch, sich durchzuwursteln, zu verschleiern und zu vernebeln, den das Bundesverfassungsgericht der Regierung in der vorigen Woche glücklicherweise um die Ohren gehauen hat, geht also weiter. Danke, Herr Finanzminister!

Lindner will nun als Konsequenz aus dem Karlsruher Haushaltsurteil dem Bundestag „einen Beschluss für die Feststellung einer außergewöhnlichen Notlage für das Jahr 2023 vorschlagen“, wie er selbst ankündigte. Es ist kein halbes Jahr her, dass Lindner die Rückkehr zur Schuldenbremse beschworen hat. „Nie war die Schuldenbremse wichtiger“ lautete der Titel eines Aufsatzes des Finanzministers.

Eine Kostprobe daraus: „Tatsächlich ist die Rückkehr zur Normalität der Schuldenbremse nicht nur verfassungsrechtlich vorgeschrieben, sie ist auch ökonomisch dringend geboten.“

Lindners feierlicher Ton macht die Sache für ihn nun peinlich

Gewiss, wenn sich Umstände ändern, muss sich Politik bewegen. Attentismus ist keine Politik. Doch der arg feierliche Ton, mit dem Lindner das hohe Lied auf die Schuldenbremse gesungen hat, macht die Sache für den Finanzminister umso peinlicher.

Noch ein Beispiel aus dem Aufsatz vom Juli? „Die Schuldenbremse schafft Vertrauen – Vertrauen der internationalen Finanzmärkte in die Stabilität deutscher Staatsfinanzen. Vertrauen darin, dass die Regierung gewissenhaft mit dem Geld umgeht, das ihr die Steuerzahler zur Verfügung stellen. Und Vertrauen darin, dass politische Partner ihre Projekte priorisieren, statt fiskalpolitischen Kuhhandel zu treiben.“ Wow!

Nun also wird der Haushalt für das laufende Jahr rechtssicher gemacht. Damit kann die Regierung eine Ampel-Phase lang Luft holen, mehr aber auch nicht. Derweil fordert Lindner für den Haushalt 2024 genau jenen „fiskalpolitischen Kuhhandel“ ein, den er noch in seinem Aufsatz im Sommer verdammt hat. Er verlangt einen „zusätzlichen Konsolidierungsbedarf“ (aufklärerisch: Einsparungen) in „über zweistelligen Milliardenbeträgen“, wie er dem Handelsblatt sagte.

Wer will noch mal, wer hat noch nicht?

Dann mal los! Erst in den vergangenen Wochen haben die Ampel-Fraktionen für den Haushalt 2024 noch einen kräftigen Schluck aus der Pulle genommen, den Regierungsentwurf um zehn Milliarden Euro aufgebläht, die Schuldenbremse voll ausgereizt. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Einsparungen? Nur in homöopathischer Dosis.

Jetzt also geht es, folgt man Lindner, um echte Kürzungen. Dass der FDP-Chef nun solche Kürzungen im Sozialetat vorschlägt, ist überraschungsfrei. Man darf gespannt sein, wo Lindner seiner Klientel etwas abverlangt. Genau das nämlich haben nun alle drei Ampel-Parteien zu leisten.

Und Olaf Scholz? Der Kanzler prüft noch am Tage Neun danach das Karlsruher Urteil, sprich: Er hat noch immer keine Linie für den Umgang mit der Klatsche aus Karlsruhe gefunden. Ob SPD, Grüne und FDP über ihre Ampel-Phase Luftholen hinaus sich auf eine Linie für den Haushalt 2024 verständigen können, ist offen. Und damit die Zukunft dieser Regierung.

Kanzlerkandidat Scholz war 2021 angetreten mit dem Versprechen, solide regieren zu können. Er inszenierte sich, in Abgrenzung zu Annalena Baerbock und Armin Laschet, der einzig Erwachsene im Raum zu sein.

Das Versprechen des soliden Regierens hat Scholz nun verspielt. Die Regierung befördert genau das, was sie immer beklagt: die Staatsskepsis vieler Bürger und das schwindende Vertrauen in die Institutionen der Demokratie.