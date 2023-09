Marathon-Blockade der „Letzten Generation“ In ihrer Verzweiflung verlieren die Klimakleber jegliches Gespür für ihr Ziel

Der Slogan könnte plakativer nicht sein: „Vor der Klimakatastrophe können wir nicht wegrennen“, heißt es in einer sehr kurzen Mitteilung der selbsternannten „Letzten Generation“. Dagegen ist erst einmal wenig zu sagen, denn es stimmt ja: Wenn die Erde in Zukunft für uns Menschen nicht mehr bewohnbar ist, dann wird alles Irdische irrelevant. Was ist dagegen eine Laufveranstaltung, ein Wahrzeichen, eine verspätete Ankunft bei der Arbeit? Natürlich nichts.