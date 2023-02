Mord, Krieg und Kinderköpfe Die Kleinen brauchen ein Recht auf Nichtwissen

Ein kleines Mädchen wurde halbtot im Bürgerpark in Pankow gefunden, in der Nähe des Ziegengeheges. Wenig später starb sie offenbar an Stichverletzungen. Nicht schon wieder, dachte ich, als ich die ersten Meldungen las.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden