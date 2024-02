Nach dem Berlinale-Eklat Aus den Fehlern zu lernen, ist Pflicht – um der Freiheit willen

Die Berlinale ist vorüber. Ist sie das wirklich? Die Internationalen Filmfestspiele Berlin, wie der offizielle Name lautet, gehen ebenso weiter wie die Documenta, die vor anderthalb Jahren in Kassel ihre Türen schloss. Die Konflikte haben sich noch verstärkt und vertieft. Das betrifft eine Vielzahl der vor uns liegenden Veranstaltungen in Kultur und Wissenschaft. Wie soll man umgehen mit antisemitischen, antiisraelischen Statements, sie verhindern?