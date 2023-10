Nur noch Hass, Wut und Profit Wo ist das gute alte Internet hin?

Ein neuer Tiefpunkt in der Geschichte des Internets wurde am 7. Oktober erreicht, als man den Terrorangriff der Hamas auf Israel live miterleben konnte. Die Terroristen hatten offenbar Kameras an ihren Waffen befestigt, über Facebook, Tiktok, Telegram, X (früher Twitter) und Instagram wurden Videos davon verbreitet, wie die Männer Dörfer überfielen, Kinder, Alte und Frauen entführten und schändeten.