Polen und Deutschland Wer einmal den Geist aus der Flasche lässt

Seit Russland am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert ist, erhält Polen täglich Drohungen von russischen Propagandisten, dass es das nächste Land sein werde. Dennoch hat die polnische Regierung der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) beschlossen, einen Streit mit Deutschland – einem unserer engsten Verbündeten – zu beginnen, indem sie enorme Kriegsreparationen für die von Hitlers „Drittem Reich“ verursachte Zerstörung fordert.

Am 1. September, dem Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs, legte der PiS-Vorsitzende Jaroslaw Kaczynski einen Bericht vor, der die polnischen Kriegsverluste auf 1,3 Billionen Dollar beziffert. Seitdem die PiS nach ihrer Machtübernahme vor sieben Jahren über Reparationen spricht, ist dies das erste Mal, dass sie das Thema mit Deutschland anspricht. Dabei ist der Sachverhalt formal wie moralisch eindeutig.

Nach dem Zweiten Weltkrieg beschlossen die Alliierten, dass die geschädigten Parteien keine finanziellen, sondern materielle Reparationen erhalten sollten. Deutsche Fabriken sollten demontiert und verlagert werden – oder die von den Deutschen geleistete Arbeit den geschädigten Staaten zugutekommen, die in eine 18 Länder umfassende „Westmasse“ und eine „Ostmasse“, bestehend aus der Sowjetunion und Polen, aufgeteilt wurden. Die „Ostmasse“ erhielt ihren Anteil hauptsächlich aus der sowjetischen Besatzungszone in Ostdeutschland.

Plünderung von Vermögenswerten

Polen sollte 15 Prozent dieses Anteils erhalten, und am 16. August 1945 unterzeichneten die Regierungen in Warschau und Moskau ein Abkommen, das den Transfer der Reparationen regelte. Die UdSSR sollte bis zu 10 Milliarden Dollar (zu Preisen von 1938) erhalten, aber Historiker schätzen, dass sie letztendlich drei bis vier Milliarden Dollar erhielt – etwa ein Drittel der potenziellen Produktion Ostdeutschlands. Zu diesem Zeitpunkt war die UdSSR bereits dabei, Vermögenswerte zu plündern, die gemäß dem Potsdamer Abkommen für Polen vorgesehen waren.

Daraufhin stellte der Kreml eine harte Bedingung an Polen: Um seinen Anteil an den deutschen Reparationen zu erhalten, musste Polen seine Kohle zu einem extrem niedrigen Preis produzieren und in die Sowjetunion exportieren. Diese Vereinbarung erwies sich jedoch als teurer als die Reparationseinnahmen. 1957 erklärte sich Polen bereit, im Austausch für die Beendigung der ruinösen Exportbedingungen auf die Erhebung zusätzlicher Reparationen zu verzichten.

Die Zuteilung der deutschen Reparationen an Polen war eine Täuschung gewesen. Von den drei Milliarden Dollar, die die Sowjets gesammelt hatten (in Form von Fabriken, Schiffen, Autos, Motorrädern, Fahrrädern und Schienenfahrzeugen), erhielt Polen nur 225 Millionen Dollar (7,5 Prozent).

Formal ist die Frage abgeschlossen

Im Dezember 1970 bekräftigte Polen seinen Verzicht auf Reparationsforderungen im Rahmen eines neuen Abkommens mit Westdeutschland, das die polnische Grenze an Oder und Neiße anerkannte. Ohne diese Anerkennung der Nachkriegsgrenzen wäre die Existenz des polnischen Staates in Frage gestellt worden. Formal gesehen ist die Frage der Reparationen also abgeschlossen.

Darüber hinaus stellt die polnische Verfassung in Artikel 241 klar, dass „internationale Abkommen, die in Übereinstimmung mit der früheren Verfassungsordnung (einschließlich der Verfassung der Volksrepublik Polen von 1952) geschlossen wurden, als ratifizierte internationale Abkommen mit vorheriger gesetzlicher Zustimmung behandelt werden.“ Unter Berufung auf dieselben Dokumente hält die deutsche Regierung das Thema ebenfalls für abgeschlossen.

Deutschland steht in der Tat in einer großen historischen Schuld. Die deutsche Aggression im Zweiten Weltkrieg verursachte beispiellose Zerstörungen, darunter die totale Zerstörung der Hauptstadt, die Vernichtung unzähliger Kulturgüter und den Tod von sechs Millionen polnischen Bürgern (darunter drei Millionen Juden – eine Tatsache, die Kaczynski nicht zu erwähnen versucht).

Düsteres Erbe Sowjetzeit

Erschwerend kam hinzu, dass Polen mit dem Ende des Krieges unter den sowjetischen Stiefel gezwungen wurde. Die Spuren dieses düsteren Erbes sind noch heute allgegenwärtig.

Andererseits muss man anerkennen, dass der wirtschaftliche Erfolg Polens in den letzten drei Jahrzehnten ohne Deutschland nicht möglich gewesen wäre, das auch der eifrigste Befürworter des Beitritts Polens zur Europäischen Union und zur NATO war.

Es stimmt, viele polnische Banken und Unternehmen befinden sich im Besitz von Unternehmen in Deutschland, wohin auch die Gewinne fließen. Solche Vereinbarungen verschafften den Polen jedoch Zugang zu dem Kapital, das sie brauchten, um ihr Land aus dem Ruin zu führen. Dieser für beide Seiten vorteilhafte Austausch hat den Geist der Versöhnung und des Wohlwollens gefördert.

Vor diesem Hintergrund haben Kaczynskis Forderungen nach Reparationen überall heftige Kritik ausgelöst, außer in den von der PiS kontrollierten Medien. Viele sehen darin ein weiteres Beispiel für die außergewöhnliche Rückständigkeit eines Mannes, der dafür bekannt ist, in der Vergangenheit zu leben.

Warschauer Begriffsartistik

Aber Kaczynski glaubt offenbar, dass derartige Forderungen die Position der PiS vor den Parlamentswahlen im nächsten Jahr verbessern. Und natürlich ist das Thema hilfreich, um vom Kampf der Regierung gegen die grassierende Inflation (derzeit über 16 Prozent) und die sehr hohen Energiepreise abzulenken.

Der Autor Slawomir Sierakowski ist Gründer der Bewegung Krytyka Polityczna und Senior Fellow bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Übersetzung: Andreas Hubig. Copyright: Project Syndicate, 2022. www.project-syndicate.org

Doch Kaczynski hat den Geist aus der Flasche gelassen. Am 14. September stimmte der Sejm (eine der beiden Kammern des polnischen Parlaments) für eine Resolution, die auch von den meisten Oppositionsabgeordneten unterzeichnet wurde und in der Deutschland zu Entschädigungszahlungen aufgefordert wird. Es gibt zwei grundlegende Unterschiede. Erstens ist nicht von Reparationen die Rede (die formal nicht zu erreichen sind), sondern von Entschädigungen für Verluste.

Zweitens wurde die Resolution von der Opposition unterstützt, einschließlich der liberalen Bürgerplattform von Donald Tusk und der Linken, angeführt von Adrian Zandberg, der sagte, dass „nur ein Teelöffel vom Eigentum seiner Familie übrig geblieben sei“. Ein Abgeordneter der Bürgerplattform erklärte:“"Nächstes Jahr wird eine neue polnische Regierung gebildet, die sich um diese Angelegenheiten kümmern wird.“

Kaczynski hat zweifellos gehofft, dass die Opposition auf alle polnischen Reparationsforderungen verzichten würde. Indem die Bürgerplattform offenbar auf den Zug aufgesprungen ist, kann sie seine Wahlkampfstrategie unterlaufen. Das bedeutet aber auch, dass sich das Thema verselbstständigt hat. Der Ausgang ist ungewiss, aber paradoxerweise könnte der beste Schutz für Deutschland Kaczynski selbst sein, dessen ungeheuerliche Vorschläge zur Lösung solcher Fragen nicht ernst genommen werden können.

Zur Startseite