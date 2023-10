Polens Wähler retten die Demokratie Nun ist Schluss mit antideutschen und antieuropäischen Tönen

Mitten hinein in düstere Zeiten platzt eine gute Nachricht. Eine deutliche Mehrheit der Polinnen und Polen will die Rückkehr zu Demokratie und Rechtsstaat. Sowie zur Kooperation mit der EU und mit Deutschland. Das bestätigen die ersten Hochrechnungen. Dies ist ein Lichtblick angesichts der Kriege im Nahen Osten und der Ukraine, der Rezession in Deutschland und der Stärkung der populistischen Kräfte von Skandinavien über Frankreich, Italien bis in die Slowakei und die östlichen Bundesländer.

Die polnische Gesellschaft protestiert mit dem Wahlzettel gegen den Abbau der Unabhängigkeit der Gerichte und der freien Medien durch die nationalpopulistische Partei PiS. Und gegen eine Regierungspropaganda, die Deutschland und das gemeinsame Europa zum Feind erklärt hat.

Die Demokratie beweist erneut ihren größten Vorteil gegenüber autoritären Systemen: ihre Fähigkeit zur Korrektur falscher Entwicklungen. Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, der Regierung zu widersprechen. Und sie abzuwählen.

Rekord-Wahlbeteiligung bei Frauen und in Städten

Die Polinnen und Polen haben dieses Recht genutzt. Die Wahlbeteiligung war die höchste seit dem Sturz des Kommunismus 1989. Deshalb verzögerte sich die Schließung mancher Wahllokale um Stunden. Und in der Folge auch die Auszählung der Stimmen.

Den Unterschied zur Abstimmung vor vier Jahren machten, erstens, die Frauen. Zweitens junge Wähler. Drittens, die Bewohner der großen Städte. Einige von ihnen waren 2019 zuhause geblieben, als käme es auf sie nicht an. 2023 hingegen wurden die Stimmzettel in den Großstädten knapp.

Demokratie gibt es nicht umsonst. Gerade die Liberalen und Gebildeten, die mitunter so tun, als ob sie über den Dingen stehen, müssen sich beteiligen.

PiS-Chef droht mit Trump-Szenario

Rettung der Demokratie – ist das nicht ein bisschen übertrieben? Nein, in Polen keineswegs. Hätte die nationalpopulistische Regierungspartei PiS ein Mandat für eine dritte Legislaturperiode in Folge erhalten, wäre die Zukunft bedrohlich klar gewesen.

Die PiS hätte die Schlüsselpositionen in Ämtern, Gerichten, öffentlichen Medien und den staatsnahen Betrieben weiter mit ihren Leuten besetzt. Und damit eine Kurskorrektur wie bei dieser Wahl für die Zukunft nahezu unmöglich gemacht – so wie es in Viktor Orbans Ungarn bereits der Fall ist.

Die Gefahr ist noch nicht gebannt. Äußerungen des PiS-Parteichefs Jaroslaw Kaczynski, es könne „interessante Entwicklungen“ geben, befeuern Ängste vor einem Trump’schen Szenario wie in den USA: Verweigerung der Anerkennung des Wahlergebnisses. Das aber würde sich das demokratische Polen nicht gefallen lassen. Massenproteste wären die Folge.

Der Wahlsieg ist der erste Schritt. Bei den Schlusskundgebungen hatten die Oppositionskräfte versprochen: Am Montag wachen wir in einem anderen Polen auf.

Doch so einfach, wie das klingt – Aufwachen aus einem mehrjährigen Albtraum – wird der Machtwechsel nicht. Die PiS wird alles versuchen, ihn zu verzögern. In der Hoffnung, ihn aufhalten zu können.

Sie ist die stärkste Partei und wird darauf drängen, dass Präsident Andrzej Duda zuerst ihr den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Duda stammt aus ihren Reihen.

Auf den ersten Blick erscheint es hoffnungslos, sich gegen das Wählervotum zu stellen. Doch in der Vergangenheit ist es der PiS gelungen, Abgeordnete mit der Zusage hoher Ämter zum Überlaufen zu bewegen.

Und selbst wenn am Ende die bisherige Opposition die Regierung bildet: Präsident Duda kann ihre Gesetze per Veto blockieren – und sie hat nicht die nötige Mehrheit, um sein Veto zu überstimmen. Erst 2025 endet seine Amtszeit.

Schluss mit der Rhetorik anti-Deutschland, anti-EU

Dennoch: Allein schon der Regierungswechsel in Warschau wird eine neue Atmosphäre schaffen. Nun ist Schluss mit den antideutschen und den antieuropäischen Tönen. Donald Tusk, der mutmaßliche nächste Regierungschef, wird mit den Vorteilen der Zusammenarbeit werben.

Es liegt nun auch an Berlin und Brüssel, Polens Rückkehr zur Demokratie zu unterstützen und es der künftigen Regierung Tusk zu erleichtern, Rückhalt in einer tief gespaltenen Gesellschaft zu gewinnen. Erstens durch Geduld und Verständnis. Zweitens, durch Freigabe der EU-Mittel, die wegen des Konflikts um den Rechtsstaat eingefroren sind.

Die Migrationspolitik und die Verteilung von Asylsuchenden in der EU wird ein schwieriges Thema bleiben. Die neue Regierung in Warschau wird zudem einige harte Entscheidungen treffen müssen, die für viele Westeuropäer ungewöhnlich sind.

Sie muss die Schlüsselpositionen im öffentlichen Radio und Fernsehen zügig neu besetzen, weil die PiS dort ihre Propagandisten installiert hatte. Natürlich werden die Betroffenen das als undemokratisch und als parteipolitische Rache denunzieren.

Ein ähnliches Dilemma ergibt sich im Gerichtswesen. Die PiS hat wichtige Ämter mit Parteigängern besetzt. Darf man das mit den gleichen Methoden korrigieren? Tusk wird es wohl tun müssen, wenn er eine faire Chance haben soll.

Die Polinnen und Polen haben ihren Teil zur Rettung von Demokratie und Rechtsstaat in Europa getan. Nun liegt es an ihren Mitmenschen im westlichen Europa, ihre Wahl mit Gesten der Solidarität zu unterstützen. Und nicht desinteressiert wegzuschauen.