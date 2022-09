Putins Drohung mit der Atombombe Wo bleibt die Angst der Grünen vor dem Atomkrieg?

Am Mittwochabend saß der grüne Bundestagsabgeordnete Anton Hofreiter in der „phoenix“-Runde, einer Talkshow. Es ging, wie zu erwarten war, um die jüngste Rede von Wladimir Putin. Der russische Präsident hatte angekündigt, alle Mittel, also auch Atomwaffen einzusetzen, um sein Land gegen den Westen zu verteidigen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden