Tagesspiegel Plus Update Raketeneinschlag nahe Krankenhaus : Wenn Hass blind macht

Obwohl unklar ist, wer Schuld trägt am Einschlag einer Rakete an einer Klinik in Gaza, beginnt eine Empörungsspirale gegen Israel. Fakten, Aufklärung und Vernunft haben im Nahostkonflikt ihren Wert verloren.