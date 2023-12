Etappensieg für den Kanzler Scholz sollte aus dem Parteitagserfolg seine Lehren ziehen

Ein bisschen Erleichterung ist bei den Genossinnen und Genossen zu spüren. Endlich hat der Olaf mal geliefert. Eine Rede gehalten, die ein paar Leitplanken einzieht, die zumindest die SPD mitgerissen und die etwas Mut gemacht hat.

Auf dem Parteitag der SPD an diesem Wochenende waren die Sozialdemokraten ganz bei sich. Kaum interne Debatte, Anfeindungen oder Schuldzuweisungen. Die Jusos gaben pflichtgemäß etwas Kontra, aber sonst beschwor man eher die Einheit statt die Zwietracht.

Die Kanzlerpartei hat ein klares Bekenntnis zu den Ukraine-Hilfen abgegeben, sich hinter das Bürgergeld gestellt und die Notwendigkeit erkannt, in der Bildung etwas zu verändern. Zudem hat Olaf Scholz erkennen lassen, was für ihn zumindest rötliche Linien in der Haushaltspolitik sind – zum Beispiel die Förderung der Halbleitertechnologien. Klar ist auch: Die SPD will noch einmal die Notlage für den Haushalt 2024 ausrufen.

Das Problem ist nur: Die SPD muss jetzt wieder raus aus ihrem Kokon. Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) müssen direkt weiterverhandeln, wie nun ein Haushalt 2024 aussehen könnte. Doch dabei geht es um viel mehr als die Verteilung des knappen Geldes. Es geht vor allem um die Frage, ob diese Koalition aus SPD, Grünen und FDP überhaupt noch handlungsfähig ist.

Was aber, wenn nicht? Was, wenn die FDP hinschmeißt, um sich in die Opposition zu flüchten als Retterin der Schuldenbremse? Springt Friedrich Merz und mit ihm die Union auf den Groko-Zug auf?

Oder wollen alle Neuwahlen in einem Jahr, in dem die AfD mit Werten über 20 Prozent im Bund in Umfragen unterwegs ist und in einigen ostdeutschen Bundesländern, wo auf jeden Fall 2024 gewählt wird, klar vorn liegt? Was für ein Zeichen wäre es für die parlamentarische Demokratie, wenn sich drei Parteien aus der Mitte der Gesellschaft nicht mehr auf einen gemeinsamen Kurs einigen könnten? Es wäre ein fatales Signal.

Es müssen also sehr grundsätzliche Fragen beantwortet werden, die weit über das Seelenheil der Sozialdemokratie hinausgehen. Ganz unwichtig ist das aber auch nicht. Denn ein Kanzler braucht die Unterstützung seiner Partei, andernfalls ergeht es ihm wie beispielsweise Helmut Schmidt oder Gerhard Schröder.

Scholz weiß zwar, dass es grummelt in der SPD, aber er konnte am Wochenende die Gemüter etwas beruhigen. Insofern war das ein Etappensieg für den Kanzler. Mehr aber auch nicht.

Aber er kann daraus etwas mitnehmen. Nämlich, dass sich Führung lohnen kann, auch öffentliche. Eben weil dieser Haushaltsstreit kein gewöhnlicher ist, wird er sehr genau erklären müssen, wo seine Koalition dieses Land hinsteuern will. Er wird aufzeigen müssen, wo die Prioritäten liegen und wie das politische Selbstverständnis dieser Koalition, sollte sie fortbestehen, aussieht. Steht die Ampel für das eiserne Sparen oder die zielgenaue Investition, die einer Idee folgt, wie Deutschland sich zukunftsfest macht?

Und dafür, auch das kann er mitnehmen aus diesem Wochenende, braucht es eher den Scholz des Parteitags als den Olaf der Regierungserklärung vor wenigen Tagen. Ihm fällt als Kanzler nun mal die Schlüsselrolle zu – vor wie hinter dem Vorhang.

Aber er ist auch auf seine Mitstreiter im wahrsten Sinne angewiesen. Und hier steht vor allem FDP-Chef Lindner im Fokus. Zwar sind schon einmal, 1966, alle FDP-Minister zurückgetreten, weil es Streit um den Haushalt gab. Aber grundsätzlich sieht die FDP sich in staatspolitischer Verantwortung.

Die Grünen sind in ihrer Tradition sicher nicht ganz so staatstragend und haben auch deutlich weniger Regierungsjahre auf dem Buckel. Aber wenn die Ambition bleibt, einmal Kanzler oder Kanzlerin stellen zu wollen, dann werden auch bei ihnen weitere Kompromisse notwendig sein, um ihre Verantwortung für das ganze Land zu beweisen.

Es ist also für alle drei an der Zeit, ein gemeinsames Bild aufzubauen und nicht individuellen ideologischen Grundsätzen zu folgen.