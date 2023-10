Solidarität mit Israel in Deutschland Es darf kein „Ja, aber“ geben

An Bekenntnissen aus der Politik mangelt es nicht in diesen Tagen. „Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson“, beteuert Bundeskanzler Olaf Scholz. „Israelfeindlichkeit und Judenhass haben auf unseren Straßen keinen Platz“, versichert der Regierende Bürgermeister Kai Wegner. Doch was bedeutet das, ganz konkret? Und was folgt daraus?

Kein Tag war vergangen seit dem Beginn der palästinensischen Terroranschläge in Israel, da mischte sich in die deutsche Debatte bereits das ausweichende äquidistante „Ja, aber“: Ja, ganz schrecklich das da in Israel; aber die Palästinenser in Gaza leiden doch auch. Und auf den Straßen, nicht nur in Berlin, entluden sich Israelfeindlichkeit und Judenhass nahezu ungestört in Jubelfeiern.

Das Leben geht weiter. Aber wie und für wen? Lorenz Maroldt

Am Rathaus Neukölln wird die israelische Fahne vorsichthalber unter Polizeischutz gehisst; der Bezirksbürgermeister, der das anordnet, wird „mutig“ genannt. Eine Gruppe von 30 Austauschschülern aus Israel bittet darum, erst nach ihrem Rückflug in die Heimat über sie zu berichten, um unerkannt zu bleiben.

Jüdische Kinderläden bleiben seit Anfang der Woche halbleer. In Schulen verhöhnen Jugendliche ungestört und folgenlos die in Israel ermordeten Menschen. Eine Solidaritätsdemo wird wegen Sicherheitsbedenken wieder abgesagt.

Juden waren niemals angstfrei in Berlin

„Wir haben Angst“, sagt Maram Stern, der in Berlin lebende Vizepräsident des Jüdischen Weltkongresses. Währenddessen verbreitet das Bundeskanzleramt Bilder von Scholz und Macron beim fröhlichen Fischbrötchenessen, und die Berliner Senatskanzlei teilt mit: „Senat beschließt Aus der Hundesteuermarken“. Das Leben geht weiter. Aber wie und für wen?

Die Bekenntnisse der Politik wirken da lediglich pflichtschuldig, so wie das rituelle Erleuchten des Brandenburger Tors. Doch das ist nur ein Teil der Geschichte. „Berlin wird alles dafür tun, um jüdisches Leben und jüdische Institutionen zu schützen“, hatte Wegner versprochen. Und tatsächlich setzte die Polizei ein Verbot von pro-palästinensischen Versammlungen durch und verstärkte den Schutz jüdischer Institutionen. Wegner selbst nahm an der Israel-Demonstration auf dem Pariser Platz teil.

Aber Wegner ist nicht Berlin. Lediglich zweitausend Menschen versammelten sich mit dem Regierenden Bürgermeister zur Solidaritäts-Kundgebung. Für die Ukraine gingen Zehntausende auf die Straße, ebenso viele blau-gelbe Fahnen wehten von Balkonen und an Masten. Israelische Fahnen dagegen sind kaum zu sehen. Und wenn, dann dort, wo es ungefährlich erscheint: rund ums Regierungsviertel, an bewachten Rathäusern, selten an Privathäusern – und dann wohl kaum in Neukölln.

Der Schutz von Menschen jüdischen Glaubens, ob in Israel oder Berlin, geht uns alle an. Lorenz Maroldt

„Ich würde keinem raten, seinen jüdischen Glauben in Neukölln sichtbar zu machen“, sagt Güner Balci, Integrationsbeauftragte in diesem Bezirk. Und genau das ist der Punkt, der nicht nur einen Bundeskanzler oder einen Regierenden Bürgermeister beschäftigen muss. Wie kann es sein, dass eine freie Gesellschaft das einfach so hinnimmt?

Das Thema geht uns alle an

Bei manchen mag es Gleichgültigkeit sein, auch Überforderung: zu viele Krisen auf einmal. Andere wollen sich nicht einmischen in einen kompliziert erscheinenden Konflikt, von dem sie meinen, dass er sie nichts angeht. Nichts könnte falscher sein.

Israel wurde gegründet als Schutzraum vor antisemitischem Vernichtungswahn. Deshalb ist die Sicherheit Israels vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte hier Staatsräson. Und das bedeutet: Der Schutz von Menschen jüdischen Glaubens, ob in Israel oder Berlin, geht uns alle an.

Die Frage, ob die Politik genug tut, um diesen Schutz zu gewährleisten, ist bequem; die Antwort darauf lautet: lange und noch längst nicht genug.

Noch wichtiger allerdings ist es, dass die Gesellschaft ihre Gleichgültigkeit und, mehr noch, ihre Angst überwindet: Sich vor Menschen zu stellen, die bedroht oder angegriffen werden, ist eine ethische Selbstverständlichkeit – und die Grundlage einer freien, demokratischen Gesellschaft. Dafür zu demonstrieren, sollten wir nicht jenen überlassen, die ständig in Angst leben müssen.