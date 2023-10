Sturz des Speakers McCarthy Wagen die USA den Systemwechsel?

Die US-Republikaner führen einen glatt in Versuchung, nostalgisch zu werden und sich „das ganz normale Chaos“ früherer Jahre zurückzuwünschen. Auch da blockierten sich die Lager gegenseitig, und es gab Government Shutdowns, weil kein Haushalt verabschiedet war.

Christoph von Marschall ist Diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion und hat in seinen Jahren als Korrespondent in den USA mehrere Government Shutdowns erlebt.

Das geschah vor allem in Zeiten „geteilter Macht“: Die Partei des Präsidenten kontrolliert nur eine Kongresskammer, die Opposition die andere. Dann sind Mehrheiten in beiden Lagern nötig, damit Repräsentantenhaus und Senat ein Budget verabschieden. Oder es kommt zum temporären Zahlungsausfall der US-Regierung – bis der der öffentliche Unmut zum Kompromiss zwingt.

Jetzt erleben die USA eine Steigerung des strukturellen Chaos. Da steht nicht mehr Partei gegen Partei. Die Erpressung kommt aus dem eigenen Lager. Eine kleine radikale Minderheit in der republikanischen Mehrheitsfraktion ist bereit, „ihren“ Parlamentspräsidenten Kevin McCarthy zu stürzen, weil er einen Budgetkompromiss ermöglicht hat.

Eine Premiere – ohne Drehbuch für die Lösung

Noch nie ist ein Speaker so aus dem Amt gejagt worden. Deshalb gibt es auch kein Drehbuch, wie die USA aus diesem Schlamassel herausfinden. Sie müssten wohl einen Systemwechsel vollziehen, die Geschlossenheit der Fraktionen aufgeben und gelegentlich eine Große Koalition der Moderaten aus beiden Lagern zulassen, um die Radikalen zu isolieren.

Das wäre etwas Neues: die amerikanische Variante der deutschen Debatte um Tolerierung und Brandmauer, die das Ziel hat, die AfD von der Macht auf Landes- und Bundesebene fernzuhalten.

Der erste Akt des Dramas in den USA schien den Regeln der alten Zeit zu folgen. Eine erste Annäherung lag auf dem Tisch: ein provisorischer Haushalt für 45 Tage, in dem die Ukrainehilfe fehlt. Die Republikaner im Repräsentantenhaus stimmten dafür – freilich in der Erwartung, dass die demokratische Mehrheit im Senat ablehnen würde. Doch die stimmte zu, um den Government Shutdown zu vermeiden.

Radikale Republikaner wittern Verrat

Nun witterten die radikalen Republikaner Verrat. Die Äußerungen der Fraktionsführungen klangen, als gebe es eine Absprache, dass die Ukrainehilfe in den 45 Tagen nachgeliefert werde. Sowie ein Kompromiss für das ganze Haushaltsjahr. Das wollen die Radikalen gerade nicht. Sie jagen lieber das gewohnte System der Kompromissfindung in die Luft.

Gestürzter Speaker des US-Kongresses: Kevin McCarthy, Republikaner. © Imago/UPI Photo/Bonnie Cash

Was nun? Die USA sind politisch blockiert. Und die Uhr tickt. 14 Tage wollen die Republikaner sich Zeit nehmen, um eine Nachfolge für McCarthy zu suchen. Der brauchte 15 Wahlgänge, um sich durchzusetzen. So verrinnt die Zeit, die eigentlich zur Lösung des Budgetkonflikts nötig wäre.

Eine Alternative wäre die parteiübergreifende Kooperation der Moderaten, um dem radikalen Rand die Grenzen der Macht zu zeigen. In dieser Logik drängt sich die Frage auf: Hätten moderate Demokraten den Sturz McCarthys verhindern sollen, indem sie für seinen Verbleib im Amt stimmen?

Opposition ist nicht dazu da, die Regierung zu retten

Das klingt verführerischer und einfacher, als es ist. Opposition hat nicht die Aufgabe, der Mehrheitspartei aus der Patsche zu helfen. Im extremen Einzelfall mag es nötig sein, an ihre Verantwortung für das Gemeinwohl zu appellieren. Aber das muss die Ausnahme bleiben. Die Hauptverantwortung einer Opposition liegt darin, die Regierung zu kontrollieren und eine Alternative zu deren Kurs anzubieten.

Wer sich tolerieren lassen möchte, weil die eigene Mehrheit fehlt – ob im US-Kongress oder in Thüringen –, muss Sorge tragen, dass beide Seiten einen Vorteil davon haben. Daran hat der Historiker Heinrich-August Winkler gerade erinnert und darauf verwiesen, dass die SPD von 1930 bis 1932 die konservative Minderheitsregierung Brüning tolerierte, damit die NSDAP nicht an die Macht kommt, freilich nicht aus Selbstlosigkeit, sondern zum eigenen Nutzen.

In Thüringen hätte die Grundsteuersenkung nicht an AfD-Stimmen gehangen, wenn die Linke unter Bodo Ramelow mit Union und FDP einen Kompromiss gesucht hätte. In den USA werden die Moderaten in beiden Parteien in Zukunft öfter abwägen müssen, ob eine gelegentliche Kooperation über die Parteigrenze hinweg der bessere Weg ist, damit die USA handlungsfähig bleiben.

Ob USA oder Deutschland: Es sind Experimente in unerforschtem Gelände. Sie können unausweichlich werden, wenn die Zahl der Gegner einer funktionierenden Demokratie in den Parlamenten wächst. Aber sie müssen so angelegt sein, dass es noch eine demokratische Opposition diesseits der Radikalen gibt.