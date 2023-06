Trotz Anklage in der Dokumentenaffäre Donald Trump ist noch lange nicht Geschichte

Ginge es in der Politik auch um Anstand und Zivilität, müsste Donald Trump längst Geschichte sein. Ist er aber nicht. Und er wird es – trotz der aktuellen Anklage in der Dokumentenaffäre – wohl noch lange nicht sein. Dabei geht es um Ungeheuerliches, um 37 Anklagepunkte, um vertrauliche und streng geheime Dokumente, auch zum US-Atomprogramm. Außerdem soll Trump einer anderen Person eine Art Angriffsplan gegen ein anderes Land gezeigt haben.

Was folgt daraus für Amerika, die Demokratie, den Präsidentschaftswahlkampf? Sehr wenig. Trump ordnet die Anklage gegen ihn in seine Mär von einer Hexenjagd ein. Wie er es schon oft getan hat. Bei seinen Anhängern verfängt das. Er inszeniert sich als Opfer. Er verlangt von seiner Partei und den parteiinternen Mitbewerbern um die Präsidentschaftskandidatur uneingeschränkte Solidarität.

Schon geht das böse Bonmot um: Amerikaner werden im November kommenden Jahres die Wahl haben, ob ihr Land aus dem Gefängnis heraus regiert werden soll oder aus dem Seniorenheim. Von Trump oder von Joe Biden. Doch müsste das Pendel jetzt nicht deutlich zugunsten des amtierenden Präsidenten ausschlagen?

Malte Lehming arbeitet als Autor beim „Tagesspiegel“. Bis Oktober 2016 leitete er die Meinungsseite. Von Ende 2000 bis 2005 war er Chef des Washingtoner Büros der Zeitung.

Bidens Beliebtheitskurve ändert sich nicht

Er hat die Arbeitslosigkeit gesenkt, die Wirtschaft angekurbelt, Zukunftstechnologien ins Land geholt, ein gigantisches Infrastrukturprogramm aufgelegt, eine Haushaltssperre abgewendet, den Kampf der Ukraine gegen den russischen Aggressor unterstützt. Das alles und noch viel mehr gehört zur Bilanz von Joe Biden. Und was ist der Dank? Seit dem Herbst 2021 ist eine Mehrheit der Amerikaner mit der Arbeit ihres Präsidenten konstant unzufrieden.

Joe Biden hatte zur Amtseinführung noch große Zustimmungswerte, ein halbes Jahr später überwog bereits die Ablehnung. © Grafik: Tsp/Bartel | Quelle: Real Clear Politics

Zwei Fragen werden in den Umfragen gestellt – eine nach Bidens Beliebtheit, die andere nach der Bewertung seiner Arbeit. Beide Kurven weisen ähnliche Werte auf. Rund 55 Prozent beurteilen ihn im Durchschnitt aller Umfragen negativ, rund 40 Prozent positiv. Dabei gibt es seit anderthalb Jahren kaum noch nennenswerte Schwankungen. Biden kann machen, was er will: Die Stimmungskurve verändert sich nicht.

Auch Donald Trump kann machen, was er will. Er kann seine Anhänger zum Sturm auf das Kapitol aufrufen, wegen sexueller Belästigung angeklagt und verurteilt werden, die Lüge über eine angeblich verlorene Wahl verbreiten. Doch auch seine Umfragewerte bleiben erstaunlich stabil. Ein schlechtes Bild von ihm haben 55 Prozent der Amerikaner, ein gutes Bild 40 Prozent. Das deckt sich mit den Werten von Joe Biden.

Donald Trump wird mehrheitlich abgelehnt - im Frühjahr 2022 näherten sich die Werte allerdings auf wenige Prozent an. © Grafik: Tsp/Bartel | Quelle: Real Clear Politics

Die politischen Präferenzen sind wie einbetoniert

Beliebt sind beide mögliche Präsidentschaftskandidaten auch innerhalb ihrer Parteien nicht. 64 Prozent der Republikaner würden eine erneute Kandidatur von Trump begrüßen. 53 Prozent der Demokraten wollen, dass Biden wieder antritt. Im direkten Vergleich steht es unentschieden zwischen ihnen. Eine Hälfte der Amerikaner will Biden als Präsidenten behalten, die andere Hälfte plädiert für Trump.

Drei Lehren lassen sich daraus ziehen. Erstens: Das Land bleibt gespalten, die politischen Präferenzen sind wie einbetoniert – und relativ unabhängig vom jeweiligen Spitzenkandidaten. Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida und Mitbewerber Trumps um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner, erzielt im direkten Vergleich mit Biden ähnlich hohe Werte wie Trump.

Zweitens: Die emotionale Mobilisierung der eigenen Wähler dürfte wichtiger sein als eine Rhetorik, die Inhalte und Programme betont. Die beiden potenziellen Kandidaten wirken aus sich heraus kaum überzeugend, auf viele sogar abschreckend. Daher muss der jeweilige Rivale als größeres Übel dargestellt werden. Es droht eine Schlammschlacht durch „negative campaigning“.

Drittens: Äußere Ereignisse verändern die Präferenzen der Wähler allenfalls marginal. Trump steckt Ermittlungen und Anklagen ebenso weg wie Biden altersbedingte Aussetzer und Stolpereien. Wegen einer Zahnwurzelbehandlung musste der 80-jährige Präsident am Montag ein Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg absagen. Die politischen Lager haben sich gegen Verunsicherungen solcher Art weitgehend immunisiert.

„Amerika, du hast es besser“, dichtete Goethe. „Dich stört nicht im Innern zu lebendiger Zeit unnützes Erinnern und vergeblicher Streit.“ Man liest es, schließt die Augen und träumt davon, dass aus Goethes Beschreibung Hoffnung entsteht.