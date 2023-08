Über das Bildungsniveau in Berliner Schulen Textsorte: Dortmund

Eine befreundete Lehrerin berichtete in dieser Woche von einem Eingangstest, den sie an ihrer Schule durchgeführt hat. In ihre Klasse kommen jedes Jahr Jugendliche, 16- oder 17-Jährige, die nach der zehnten Klasse gescheitert sind und einen mittleren Schulabschluss (MSA) nachholen wollen. Außerdem erhalten sie Unterstützung bei der beruflichen Orientierung. Es gibt so viele Bewerber wie seit Jahren nicht.