Virus? PCR-Tests? Masken? Mein Leben als letzte Covidianerin

Es war gegen halb acht Uhr morgens am Nikolaustag, als mein Mann mir seinen Schnelltest in die Hand gab: „Der Test ist kaputt“, behauptete er. Ich guckte mir das Stäbchen an und sah zwei sehr rote Streifen. Der Test war positiv, nicht kaputt.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden