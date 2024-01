Waffen-Hilfe für die Ukraine Scholz’ Verwandlung vom Zögerer zum Antreiber

Was hat Olaf Scholz alles über sich lesen müssen. Der Bundeskanzler wurde für sein Zögern bei Waffenlieferungen öffentlich verdroschen. Ihm wurde Zauderei vorgeworfen, Wankelmütigkeit, Feigheit. Es sind vernichtende Attribute für einen Staatsführer. Zumindest der Vorwurf des Zögerns mag gerade zu Beginn des Kriegs nicht falsch gewesen sein. In diesen Tagen zeigt Scholz aber, dass die anderen Vorwürfe bestenfalls auf Unwissen basieren.

Während überall auf der Welt die Hilfen für die Ukraine zurückgefahren werden, schlüpft der Bundeskanzler in eine neue Rolle: Scholz wird zum internationalen Antreiber einer Koalition der Willigen zum Schutz der Ukraine. Ungewöhnlich deutlich forderte der Bundeskanzler am Sonntag die anderen EU-Ländern zu mehr Unterstützung der Ukraine auf. Solidarität reiche nicht, man müsse schon auch finanziell und militärisch helfen, mahnte Scholz. Auch deshalb reist er bald nach Washington zu Joe Biden.

Scholz denkt Politik nicht als Ideen-Trommelfeuer

Die Ukraine-Hilfen schrumpften Ende vergangenen Jahres auf ein Zehntel der Summe aus dem Vorjahreszeitraum zusammen. Deutschland dagegen verdoppelt seine Militärhilfe für die Ukraine trotz Haushaltskrise auf sieben Milliarden Euro für das Jahr 2024. Deutschland leistet nach den USA am zweitmeisten Hilfe. Ja, die Bundesregierung zögert bei der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Aber lässt sich an einer einzelnen Waffe, die sonst auch niemand liefert, wirklich fehlendes Engagement festmachen? Kaum.

Julius Betschka ist Redakteur im Hauptstadtbüro des Tagesspiegels.

Bei der Unterstützung der Ukraine wird eine Qualität des Bundeskanzlers deutlich: Scholz denkt Politik in langen Linien, in Jahren und Jahrzehnten. Diese Linien werden manchmal zwar so lang, dass ihm berechtige Alltagssorgen übertrieben und für seine Politik kaum von Belang scheinen. Der Vorteil dieses Denkens ist aber, dass Scholz Wankelmütigkeit und eine auf kurzfristige Schlagzeilen ausgelegte Trommelfeuer-Politik à la Markus Söder abgehen. Nicht die allerschlechteste Eigenschaft in Kriegszeiten.

Scholz tritt in einem Moment an die Spitze, in dem der Westen bröckelt

Die Ukraine befindet sich in einem alles zermahlenden Zermürbungskrieg gegen den russischen Aggressor. Die Zukunft des Landes und der weltweite Glaube an die – zumindest militärische – Überlegenheit des Westens gegen Autokraten wie Wladimir Putin wird von der Jahre langen Unterstützung des Landes abhängen.

Der Bundeskanzler hat, das zeigen seine Aussagen, die historische Dimension dieses Angriffs auf den Westen erkannt – und er nutzt die Chance, den verfahrenen Streitigkeiten seiner Koalition zu entkommen. Mancher in seiner Partei hofft schon, dass er als internationaler Antreiber die Schwächen im Management der heimischen Koalition überdecken kann.

Scholz stellt sich in einem Moment an die Spitze einer Koalition, als sie an allen Ecken bröckelt. Putin setzt auf die Zermürbung des Westens. Die Ukraine muss nun ausgerechnet auf den Politiker hoffen, der zu Beginn des Kriegs vom Botschafter des Landes als „beleidigte Leberwurst“ bezeichnet wurde. Scholz beweist spätestens in diesen Wochen, dass er das eher nicht ist. Dagegen spricht schon die kurze Haltbarkeit von Leberwürsten.