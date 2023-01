Wahlwerbung zum Abwählen Die Lustlosigkeit der Berliner Kandidaten ist nicht lustig

Auf der Kreuzung Rosenthaler/Linienstraße in Berlin-Mitte lag eine tote Ratte. Ich konnte mit dem Fahrrad ausweichen, um nicht über ihren Körper zu fahren. Sie hatte ein gutes Leben gehabt, ihrer Größe nach zu urteilen. War es ein Zeichen, dass ich an einem der ersten Tage des neuen Jahres eine Ratte sah? Ein schlechtes oder ein gutes? Für das, was kommt?

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden