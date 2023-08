„Where’s home?“ Wie eine britische Grenzpolizistin mich ziemlich verwirrte

Ich stand vor kurzem mit der Familie an der britischen Grenzkontrolle am Flughafen London-Gatwick. Mein Mann hatte der Grenzpolizistin unsere Pässe ausgehändigt. Die Beamtin war jung, mit lockigem Haar und strengem Blick. Seit dem Brexit fühle ich mich bei der Einreise nach Großbritannien wie in den USA. Man braucht einen Pass, man wird gefragt, wen man besucht, manchmal muss man eine Adresse angeben, die man besuchen will.