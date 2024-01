Wütender Mob gegen Robert Habeck Das neue Ausmaß an Radikalisierung ist nicht zu tolerieren

Die Szenen von Donnerstagabend am beschaulichen Fährhafen von Schlüttsiel – wir werden sie so schnell nicht vergessen. Pöbelnde und offenbar gewaltbereite Bauern lauern Vizekanzler Robert Habeck nahe seines Urlaubsorts auf und hindern ihn daran, von einer Fähre an Land zu gehen. Das hat es so noch nicht gegeben. Ja, Spitzenpolitiker benötigen ein dickes Fell und müssen sich Dinge bieten lassen, denen andere Bürger selten ausgesetzt sind. Die Geschehnisse vom Donnerstag aber haben eine neue Dimension. Was Robert Habeck geschah, zeigt ein neues Ausmaß an Radikalisierung und Verrohung, das man nicht für möglich gehalten hat.