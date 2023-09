Zweite TV-Debatte der Republikaner Die Bewerber vertun ihre Chance, Trump als unmöglichen Kandidaten darzustellen

Nach zwei Stunden republikanischer TV-Debatte fällt es schwer, nicht einzustimmen in die Unkenrufe: Der Vorwahlkampf der konservativen Präsidentschaftsbewerber ist vorbei, bevor er richtig begonnen hat.

Donald Trump braucht an diesen Diskussionen gar nicht teilzunehmen, um seine Führungsrolle zu zementieren. Oder, wie der „Washington Post”-Reporter Michael Scherer twitterte: „Die sieben Leute auf der Bühne kommen zusammen in Umfragen auf 36 Prozent im nationalen Durchschnitt der Republikaner. Wenn sie alle eine Person wären, würden sie gegen Trump immer noch mit 20 Prozent verlieren.”

Weder das Format der zweiten Debatte – alle Kandidaten hatten jeweils nur 30 Sekunden für ihre Antworten – noch die Moderatoren und erst recht nicht die Bewerber selbst taten viel dafür, ausgereifte Politikvorschläge auszubreiten. In Erinnerung wird wohl vor allem der Ausruf von South Carolinas Ex-Gouverneurin Nikki Haley in Richtung des Jungstars Vivek Ramaswamy bleiben: „Jedes Mal, wenn ich Ihnen zuhöre, fühle ich mich ein bisschen dümmer.”

Bei ihrem Auftritt in der Ronald Reagan Presidential Library im kalifornischen Simi Valley stritten sich die sieben Kandidaten, die sich qualifiziert hatten, am Mittwochabend über Arbeitnehmerrechte, Wirtschaftspolitik, Migration, Ukraine-Hilfen – und immer wieder über China.

Die Debattierenden wirkten oft gehetzt, wenn sie einander ins Wort fielen. Und wahrscheinlich fühlen sie sich auch so angesichts der Tatsache, dass die Zeit langsam knapp wird, um die Wähler von sich zu überzeugen. Die Moderatoren mahnten vergeblich, dass keiner durchdringe, wenn alle durcheinander sprechen.

Es wird klar, mit welchen Themen die Republikaner Wahlkampf machen wollen

Vielleicht ist es tatsächlich zielführender, sich die Diskutierenden als Konkurrenten um die Vizepräsidentschaftskandidatur anzuschauen. Denn auch an diesem Abend haben sie (mit Ausnahme von New Jerseys ehemaligem Gouverneur Chris Christie) die Chance vertan, Trump als unmöglichen Kandidaten darzustellen, mit dem die Republikanische Partei ihre Chance auf eine Rückeroberung des Weißen Hauses verspielen würde.

Heißt das nun, dass Amtsinhaber Joe Biden, der auf demokratischer Seite derzeit als gesetzt gilt, sich mit Blick auf die Wahl im November 2024 keine Sorgen machen muss? Das wäre leichtfertig. Denn in der Debatte wurde zumindest klar, mit welchen Inhalten die Republikaner Wahlkampf machen wollen. Ganz vorne dabei: die wirtschaftliche Stimmung, die Lage an der Grenze und die Kriminalität. Man merkt: Das sind alles harte Themen, und es wirkt so, als ob die Kulturkämpfe an Bedeutung verloren haben.

Die unter anderem durch höhere Energiekosten und milliardenschwere Ausgabenpakete gestiegene Inflation, die harte Konkurrenz durch China, das gigantische Drogenproblem Amerikas, das über die Grenze ins Land komme, die kriminalitätsgeplagten Großstädte – die sieben Kandidaten überboten sich beim Schwarzmalen.

Fröhlich wird der nächste Wahlkampf ganz sicher nicht. Sind die Demokraten darauf vorbereitet?