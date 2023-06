Mikrozensus für 2022 Zahl der Familien in Berlin ist wieder angestiegen

Nachdem 2021 während der Pandemie immer mehr Familien Berlin verlassen haben, hat sich dieser Trend nun wieder umgekehrt: Es gibt wieder mehr Familien in der Stadt, Tendenz steigend. Das ist an den aktuellen Erstergebnissen des Mikrozensus für das Jahr 2022 zu sehen, die vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg veröffentlicht wurden.

Insgesamt leben 496.200 Familien mit Kindern in Berlin, in 386.400 Familien davon sind die Kinder noch minderjährig. Sogar 1,66 Millionen Berliner wohnen zusammen mit Familienmitgliedern in einem Haushalt und gelten deshalb statistisch gesehen als Familie. Das entspricht einem Anteil von 45,2 Prozent der Berliner Bevölkerung.

Auch der Anteil der Kinder und Jugendlichen nimmt in Berlin weiter zu. Rund 623.200 Personen in der Stadt sind jünger als 18 Jahre. Das sind 16,9 Prozent der Berliner:innen. Und es werden auch weiterhin mehr: Laut der aktuellen Bevölkerungsprognose 2021 bis 2040 des Senats wird erwartet, dass die Zahl der Kinder und Jugendlichen in den kommenden Jahren weiter steigen wird. Besonders deutlich wird der Anstieg in der Altersgruppe der sechs- bis unter 18-Jährigen sein. Bis 2040 soll sie um 35.000 Menschen größer werden, das ist ein Zuwachs von neun Prozent.

Doch wenn zunehmend mehr Familien und damit mehr Kinder in Berlin leben, muss sich einiges in der Stadt verändern. „Es ist erfreulich, dass die Zahl der Familien in Berlin wieder steigt“, sagt Kazım Erdoğan, Vorsitzender des Berliner Beirats für Familienfragen. „Das heißt aber auch, dass die Infrastruktur mitwachsen muss: die Zahl der Mehrraumwohnungen, die Kita- und Schulplätze, die Kinderärztinnen und -ärzte, die Hebammen.“

Viele Familien lebten schon heute in beengten, teuren Wohnungen und müssten einen hohen Aufwand betreiben, um einen passenden Kitaplatz zu finden. „Hier muss Berlin verstärkt investieren, damit Familien und Menschen, die eine Familie gründen wollen, in Berlin bleiben und nicht in das Umland abwandern“, sagt Erdoğan.