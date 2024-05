Millionen-Umbau startet 2025 So soll der neue Lausitzer Platz aussehen

So soll der Lausitzer Platz also bald mal aussehen: Die Simulation zeigt den Gewinner zur Neugestaltung des Platzes in Berlin-Kreuzberg. Senat und Bezirk hatten in den vergangenen Monaten gemeinsam einen zweiphasigen Wettbewerb zur Umgestaltung des „Lausi“ durchgeführt, in den auch die Anwohner:innen im Zuge eines Beteiligungsprozesses einbezogen wurden.

Ziel sei es, den Platz für alle zu optimieren: Seine Lage mitten in Kreuzberg und in unmittelbarer Nähe zum Görlitzer Park macht den Lausitzer Platz zu einem „Anker- und Identifikationspunkt für den Kiez“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Bezirk und Senat. Als Treffpunkt, Spielort und schattige Grünfläche soll er nun für die Folgen der Klimakrise fit gemacht und insgesamt attraktiver werden.

Ende April hat eine siebenköpfige Jury 13 eingereichte Beiträge bewertet und empfiehlt die Umsetzung des hier zu sehenden Entwurfs vom Büro WES LandschaftsArchitektur. Bezirksstadträtin Annika Gerold (Grüne) ist angetan: „Nach einem intensiven Beteiligungsprozess und einer interessanten Diskussion der eingereichten Arbeiten, haben wir einen Gewinner gekürt, der die unterschiedlichen Ansprüche an den Platz bestmöglich berücksichtigt und einen robusten Rahmen für vielfältige Nutzungen bildet“, so Gerold.

Schön grün. Der neue Lausi. So stellen sich die Zeichner das alles vor. © WES LandschaftsArchitektur

Die Jury selbst ist natürlich auch überzeugt: „Hier werden sich alle Kiezbewohner treffen und austauschen können“, heißt es. Die „aktuellen Probleme“ des Platzes würden gelöst, auch auf Nachhaltigkeit werde bei dem Gewinnerbeitrag geachtet.

Der Beginn der Neugestaltung des Lausitzer Platzes ist für kommendes Jahr geplant, also 2025. Zunächst geht es um den inneren grünen Platz, bestehende Bäume werden natürlich nicht gefällt. Finanziert wird dieser erste Abschnitt über das Berliner Plätzeprogramm; Kostenpunkt sind circa 3 Millionen Euro. Die Umgestaltung der Straßenräume soll im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten und politischen Beschlüsse zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Hier eine Zeichnung von oben mit der Kirche im Zentrum. © WES LandschaftsArchitektur

Seit Sommer 2021 wurden am Lausitzer Platz und den ihn umgebenden Straßen Fußgängerzonen ausgewiesen. Ehemalige Parkplätze wurden durch Grünflächen ersetzt, die Anwohnende selbst pflegen. Die europaweite Ausschreibung zur Neugestaltung des Platzes war nun der nächste Schritt.

Bis 17. Mai Ausstellung: Vom 7. bis 17. Mai sind alle Wettbewerbsarbeiten im Neuen Stadthaus in Mitte zu sehen (Parochialstr. 3, Otto-Suhr-Saal im 3.OG, montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr, Samstag und am Donnerstag (Christi Himmelfahrt) von 10 bis 15 Uhr.). Die Ausstellung ist kosten- und barrierefrei.

Anwohnende äußerten bereits in der Vergangenheit Kritik an der Umgestaltung des Lausitzer Platzes; insbesondere die Verkehrsberuhigung ist einigen Nachbar:innen ein Dorn im Auge. Denn, so der Vorwurf: Durch die Umgestaltung gebe es zwar weniger Verkehrslärm, dafür aber umso mehr von spielenden Kindern und lärmenden Feiernden.

Die Anwohnergruppe „KreuzbergFürAlle“ bemängelt in einem offenen Brief unter anderem an den Regierenden Bürgermeister und Ex-Verkehrssenatorin Manja Schreiner den geplanten Bau eines Bouleplatzes „direkt vor den Fenstern der Anwohner“. Grundsätzlich hält die Initiative den Umbau des Platzes für unnötig und kritisiert, das Anwohner:innen zu wenig einbezogen worden seien.

„Wir verstehen nicht, warum dieser schöne Platz mitten in Kreuzberg, der trotz seiner Nähe zum Görlitzer Park so gut wie frei von Dealern und Drogen war und der einen sehr großen und schönen Spielplatz hat, nun für viele Millionen Euro Steuergeld nicht nur zu autofrei umgewandelt wird, sondern nun auch noch umgebaut und ‚modernisiert‘ werden soll“, erklärt Sprecherin Lea Kannengießer.

Lesen Sie mehr aus Friedrichshain-Kreuzberg - immer in unserem Bezirksnewsletter des Tagesspiegels, den Sie unter tagesspiegel.de/bezirke erhalten. Darin berichten wir aus dem Rathaus, greifen Kiez-Debatten auf, nennen Tipps und Termine. Probieren Sie uns gerne aus.