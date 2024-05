Musik an der Scharfen Lanke Erst Himmelfahrt und jetzt die Rückkehr des Pfingstfestes

Pfingsten steht vor der Tür, Himmelfahrt ist vorbei. Und wieder steht die Scharfe Lanke in Berlin-Spandau im Mittelpunkt. Ist ja auch ein super Fleck: Sonne, Weite, Havelwasser. Albert Einstein hatte hier vor 100 Jahren seine Laube. Nicht nur Hans Scharoun baute Häuser auf der Haveldüne, sondern auch der Architekt des Fernsehturms. Und schon in der Gründungsurkunde von 1232 wurde die Bucht als „Scarplanke“ erwähnt: Sie bildete zu dieser Zeit die südliche Grenze von Spandau. Traditionell ist in der Bucht der Wassersport zuhause: Seit 125 Jahren gibt’s die „Marina Lanke“.

Was dort der Ruderklub Arkona zu Himmelfahrt am Ufer auf die Beine gestellt hat, war ganz zauberhaft: Über 1000 Menschen kamen zu Himmelfahrt aufs Klubgelände an der Scharfen Lanke 71, darunter u.a. Sportstadträtin Carola Brückner, SPD, CDU-Fraktionschef Arndt Meißner und der Chef des Spandauer Sportausschusses, Lars Reinefahl, CDU.

Was für eine Stimmung an der Scharfen Lanke bei Arkona. © André Görke

Es war ein klasse Fest, mit ganz viel Rudersport. Die Menschen tanzten in bunten Trikots in der Sonne, schnatterten unter Bäumen und schoben sich ihr frisches Matjesbrötchen in den Mund. 3 Euro das Stück, lecker. Und so herrlich entspannt!

Am Wochenende geht’s weiter, wieder an der Scharfen Lanke, wieder mit Musik: Das „Spandauer Pfingskonzert“ kehrt nach langer Pause zurück. Ein echter Frühlingsklassiker, anziehend wie ein Pilgerfest, voll wie ein Rummel und hinterher brauchen die Blumen immer viel Liebe: Am Pfingstwochenende – 18. bis 20. Mai, Sonnabend bis Pfingstmontag – findet das Pfingstfest statt, zudem früher schon mal 20.000 Leute gekommen sind. Das Fest war seit 2019 wegen Corona und Bauarbeiten ausgefallen.

Öffnungszeiten Sonnabend, 18.05.2024: 15-22 Uhr

Sonntag, 19.05.2024: 10-18 Uhr

Montag, 20.05.2024: 11-18 Uhr

„Das Bühnenprogramm startet am Sonnabend, 15 Uhr, mit Mr. Wiggly, gefolgt von der Ur-Spandauer Band Rock 59 (18.30 Uhr) – das garantiert Hits aus einem halben Jahrhundert Rockgeschichte“, heißt es in der Einladung. Sonntag gibt es u.a. Blasmusik vom „Spandauer Blasorchester“ (10.30 Uhr) und Montag spielt zum Finale die Spandauer Band „Watering Eye“. Flankiert wird alles durch Stände am Uferweg.

Ob das Pfingstfest auch 2025 auf der Promenade an der Scharfen Lanke stattfinden kann, ist nicht sicher. Die Wasserbetriebe wollen dort ihren fünf Meter tiefen Tümpel sanieren, der 1965 erbaut worden und heute verschlammt ist („dauert 80 Wochen“). Dann werden auch die restlichen Uferwege und die zentrale Mädchenwiese erneuert. Der Baustart hat sich verspätet und ist aktuell unklar.

