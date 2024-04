Musiktheater „Anna und Eve“ mit KI Gut programmiert ist halb gesungen

„Wer fand das gut?“, fragt Eve ins Publikum, nachdem ein Sopran schmerzliche Koloraturen in den Raum geschickt hat. Da heben sich doch etliche Hände. Nicht die Komponistin Eva Kuhn zeichnet für den barock anmutenden Gesang verantwortlich, sondern ein KI-Programm. Winzige Wendungen können vielleicht irritieren, doch an der Qualität insgesamt ist nicht zu zweifeln. Gut programmiert, könnte man sagen. Doch so einfach ist es nicht.