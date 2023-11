Nach den Tumulten im Rathaus Spandau FDP fordert Entschuldigung - aber vom Stadtrat

Polizeieinsatz auf den Rathausfluren: 50 bis 80 Menschen zogen letzte Woche durchs Rathaus Spandau, nur weil ihnen eine Entscheidung der Behörden nicht gepasst hat. Folge: gestürmte Büros, gefilmte Mitarbeiter, Ängste, Wachschutz-Sorgen („ein beispielloser Übergriff!“). Der wilde Protest beschäftigt das Rathaus auf ganz vielen Ebenen. Dahinter steckt Berlins Rummelkönig, der sogar ein CDU-Parteibuch hat. Hier lesen Sie, was der Bürgermeister sagt („Es wurden mehrere rote Linien überschritten!“) und wie komplett anders der Rummelkönig den Protest erlebt hat - hier seine Sicht im Tagesspiegel-Interview. Doch das war nicht alles. Hier 8 weitere Nachrichten zu dem Fall - zu Lärmklagen, Gesetzgeber, einem bizarren Weihnachtstermin und warum die FDP den Stadtrat als Schuldigen sieht.

1. Blick von den Arcaden auf den Rummel

Ein Tipp für Ortsunkundige: Der Rummel befindet sich dort, wo die alte Postzentrale (1980-1995) stand und wo irgendwann ein neues 300-Mio-Hochhausviertel namens „Spandauer Ufer“ hochgezogen wird. Hier der Blick auf die Baustellen-Webcam mit der lustigen Formulierung „Diese Webcam zeigt den aktuellen Baufortschritt“. Lärmklagen sollen nicht nur vom anderen Havelufer gekommen sein.

Das Rummelgelände, auf dem eigentlich das Neubauviertel „Spandauer Ufer“ entstehen soll. Das Rathaus befindet sich links auf der anderen Seite der Bahngleise. © Spandauer Ufer

2. Die Zahl der Anwohnerklagen

Nach Informationen des Spandau-Newsletters kommen die vier Lärmklagen nicht nur vom anderen Havelufer, sondern auch aus einem Wohnhaus in der unmittelbaren Nachbarschaft. Es soll sich dabei auch nicht um Quengelei, Jammerei oder Wichtigtuerei handeln.

3. Weihnachtsparty mit Bürgermeister?

Pikant: Nächsten Montag, 13 Uhr, will Thilo-Harry Wollenschlaeger das 50-Jährige des Weihnachtsmarktes vor dem Rathaus bejubeln und „gemeinsam mit Mitgliedern des Bezirksamts das Eröffnungsband durchschneiden“. Könnte frostig werden.

4. Polizei im Rathaus

Aufgrund der Tumulte steht das Rathaus mit der Polizei in Kontakt, um demokratische Umgangsformen bei der Bezirksverordnetenversammlung am Mittwoch, 17 Uhr, abzusichern. Während einer Rathaussitzung sind beispielsweise generell keine Zwischenrufe oder Applaus erlaubt.

Der Rathaussaal in Spandau - Blick von der Nordtribüne. © André Görke

5. FDP sieht im Stadtrat den Schuldigen

Überraschend: Die FDP sorgt sich nicht ums verschreckte Rathauspersonal, sondern um „abgeschreckte“ Rummel-Mitarbeiter. „Wir rufen den Stadtrat auf, sich bei den Gewerbetreibenden zu entschuldigen und die Öffnungszeiten des Family Wonderland an die Realitäten der Menschen in Spandau anzupassen“, so FDP-Fraktionschef Matthias Unger. Und weiter: „Die Gewerbetreibenden wollten gegenüber dem Stadtrat völlig zurecht das Gespräch suchen und ihren Unmut äußern. Daraufhin schließt sich der Stadtrat der CDU ein und ruft die Polizei. Dieses Verhalten eines Stadtrates produziert ein fatales Bild Spandaus. Die Gewerbetreibenden sind keine Verbrecher, sondern ehrliche Kaufleute, die ihr Geschäft gefährdet sehen.“ Und schließlich: „Die Bürger sind keine Untertanen!“ Unger will einen Dringlichkeitsantrag im Rathaussaal einreichen.

6. Anwohner kritisieren „Lärmbelästigung“ am Havelufer

So eine BVV im Rathaus startet stets mit „Einwohneranfragen“, also den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger (werden vorab schriftlich eingereicht). Auch da steht am Mittwoch das „Family Wonderland“ auf der Agenda. So beschweren sich Anwohner über Krach am Havelufer („durch Biergarten, Zirkus, Family Wonderland, Jugendliche, Ghettoblaster, Feuerwerk…“). All das „stelle eine andauernde, nicht unerhebliche Lärmbelästigung teils bis spät abends dar.“ Was kann das Rathaus dagegen tun?

7. Rathaus: Veranstalter wusste vom Lärmproblem

Der Veranstalter wusste vom Lärmproblem - er soll’s selbst vor einem Jahr gemessen haben. Das geht aus Papieren des Bezirksamtes von gestern hervor: „Bereits 2022 gab es mehrere Beschwerden wegen Lärm- und Lichtemissionen aus der umliegenden Anwohnerschaft. Durch eigene Messung hatte der Genehmigungsinhaber im November 2022 dokumentiert, dass er die vorgeschriebenen Grenzwerte überschreitet.“ Eine Kontrollmessung des Umwelt- und Naturschutzamtes habe dies bestätigt. Erst am 8. November, also kurz vor Festbeginn, habe der Veranstalter Lärmschutzmaßnahmen vorgeschlagen, „deren Wirksamkeit jedoch weiterhin nicht gutachterlich nachgewiesen wurde“.

8. Was sagt der Gesetzgeber?

Laut Gesetz darf es pro Jahr pro Ort 18 „laute Tage“ geben. Da der Weihnachtsrummel vom 17. November bis 1. Januar reicht (also 45 Tage), geht diese Rechnung nicht auf. Folge: Da der Genehmigungsinhaber in seinem Antrag nicht gutachterlich nachgewiesen habe, „dass er auch an den übrigen Tagen nach 20 Uhr unterhalb des zulässigen Grenzwertes bleiben wird, konnte die Veranstaltung im Zeitraum Sonntag bis Donnerstag nur bis 20 Uhr genehmigt werden“, so das Bezirksamt.

