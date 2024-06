Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil Befürchten Sie eine Zunahme von Unwetterkatastrophen?

Süddeutschland leidet unter enormen Wassermassen. Dämme brechen, Wohnhäuser und Straßen werden überflutet, ein ICE entgleist, Menschen müssen evakuiert werden und werden noch vermisst. Ein Feuerwehrmann starb im Einsatz. Die Wetterlage mit Dauerregen und Starkregen hält bereits seit Anfang des Monats an.

Daher möchten wir gerne von Ihnen wissen:

Befürchten Sie eine Zunahme von Unwetterkatastrophen?

Ergebnisse der vorherigen Umfrage: Verliert die AfD aufgrund von Krahs SS-Äußerungen Wählerstimmen?

Gehen Sie davon aus, dass die AfD aufgrund von Maximilian Krahs SS-Äußerungen Wählerstimmen bei der Europawahl verlieren wird? Die Umfrage zeigt, dass 39,05 % der Befragten glauben, die AfD verliert aufgrund von Krahs SS-Äußerungen Wählerstimmen, während 56,38 % dies nicht glauben. Ein kleiner Anteil von 4,57 % ist unentschieden. Insgesamt gibt es also eine Mehrheit, die der Meinung ist, dass die Äußerungen keinen negativen Einfluss auf die Wählerbasis der AfD haben.

Denken Sie, dass Krahs Rückzug aus dem Bundesvorstand die AfD intern schwächen wird? 23,36 % der Befragten sind der Meinung, dass Krahs Rückzug die AfD intern schwächen würde. 66,68 % glauben das nicht und 9,95 % sind unentschieden. Die Mehrheit sieht also keine interne Schwächung der AfD durch den Rückzug.

Gefährdet das Programm der AfD Ihrer Meinung nach die Demokratie in Deutschland? Laut des Ergebnisses halten 48,53 % der Befragten das AfD-Programm für eine Gefahr für die Demokratie, während 49,70 % dies verneinen. Nur 1,76 % sind unentschieden. Die Meinungen sind fast gleich verteilt.