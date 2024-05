Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil Gehen die Deutschen zu früh in Rente?

Es werden schwierige Verhandlungen für den Haushalt 2025. Ein Grund dafür ist das Rentenpaket II und insbesondere der Vorstoß der FDP, die ein Ende der Rente mit 63 Jahren und ein freiwilliges Eintrittsalter mit 67 Jahren fordert. Die Liberalen argumentieren, dass das Rentenmodell in seiner jetzigen Form sehr teuer ist und es zudem dem Arbeitsmarkt schadet, dem wertvolle Fachkräfte entzogen werden. Bundeskanzler Scholz lehnt beide Vorschläge der FDP weiterhin deutlich ab, während die Grünen für eine mögliche Reform des Rentensystems offen sind.

