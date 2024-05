Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil Glauben Sie an eine Wiederwahl von Donald Trump?

2024 wird in den Vereinigten Staaten der nächste Präsident gewählt – und wieder wird es auf Joe Biden oder Donald Trump hinauslaufen. Gegen den Ex-Präsidenten Trump laufen derzeit vier Prozesse. Es werden ihm Manipulation von Geschäftsbüchern, Wahlbeeinflussung im Zusammenhang mit der Erstürmung des Kapitols und in Georgia sowie die Lagerung von Geheimdokumenten in seinem Anwesen vorgeworfen. Werden diese Verhandlungen negative Auswirkungen auf seinen Wahlkampf haben?

Wie sehen Sie das:

Glauben Sie an eine Wiederwahl von Donald Trump?

