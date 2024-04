Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil  Sind Sie für die Randbebauung des Tempelhofer Felds?

CDU und SPD wollen die Berlinerinnen und Berliner im Jahr 2026 erneut zum Tempelhofer Feld befragen. Beim Volksentscheid vor zehn Jahren war die Mehrheit noch gegen die Bebauung. Laut einer aktuellen Umfrage scheint sich das Blatt jedoch gewendet zu haben.

Wir möchten gerne von Ihnen wissen:

Sind Sie für die Randbebauung des Tempelhofer Felds?

Nehmen Sie an unserer Umfrage teil. Als Dankeschön lesen Sie Tagesspiegel Plus 42 Tage für nur 1 €. Erhalten Sie Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf tagesspiegel.de – in unserer beliebten App sogar stark werbereduziert. Am Morgen erhalten Sie zudem unseren preisgekrönten Checkpoint-Newsletter.