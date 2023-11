Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil Sind Sie für eine Steuerreform?

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann fordert eine Steuerreform für Deutschland. Eine Anpassung der Einkommensgrenze des Spitzensteuersatzes solle die Mittelschicht entlasten. Derzeit greift der Spitzensteuersatz ab einem Einkommen von 62.810 Euro und wird mit 42 Prozent besteuert. Ab einem Einkommen von mehr als 277.826 Euro greift der Höchststeuersatz mit 45 Prozent, auch Reichensteuer genannt.

