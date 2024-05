Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil Sollte es Steuervorteile für Überstunden geben?

Ein Beschluss des FDP-Präsidiums mit dem Titel „Leistung und Arbeit müssen sich wieder lohnen“ schlägt vor, eine begrenzte Anzahl von Überstunden und deren Zuschläge steuerfrei zu stellen, damit sich individuelle Leistung wieder lohne.

Die Liberalen bevorzugen normalerweise eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik und sprechen mit ihrem Vorschlag nun die Nachfrageseite an. Sie argumentieren, dass eine geringere Besteuerung Anreize schafft, länger zu arbeiten und so den Arbeitskräftemangel zu beheben. Dies erscheint jedoch zu schön, um wahr zu sein. Nach Berechnungen der Statistiker hat die arbeitende Bevölkerung im vergangenen Jahr knapp 1,3 Milliarden Überstunden geleistet, davon gut 700 Millionen unbezahlt. Es könnte sein, dass der Anteil der bezahlten Stunden steigt, wenn netto mehr übrigbliebe.

Daher möchten wir gerne von Ihnen wissen:

Sollte es Steuervorteile für Überstunden geben?

Nehmen Sie an unserer Umfrage teil. Als Dankeschön lesen Sie Tagesspiegel Plus 42 Tage für nur 1 €. Erhalten Sie Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf tagesspiegel.de – in unserer beliebten App sogar stark werbereduziert. Am Morgen erhalten Sie zudem unseren preisgekrönten Checkpoint-Newsletter.

Ergebnisse der vorherigen Umfrage: Sollten Deutsche Wohnen & Co. enteignet werden?

Sind Sie für die Enteignung großer Wohnungsunternehmen wie Deutsche Wohnen und Co? 53 % der Befragten befürworten eine Enteignung großer Wohnungsunternehmen, während 46 % dagegen sind. 1 % sind unentschieden.

Würden Sie eine Enteignung von Immobilienkonzernen befürworten, wenn dadurch bezahlbarer Wohnraum für mehr Menschen geschaffen werden könnte? 59 % der Befragten würden eine Enteignung befürworten, wenn dadurch mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden könnte, während 38 % dagegen sind. 3 % zeigten sich in Bezug auf die Frage unentschlossen.

Denken Sie, dass die Enteignung großer Wohnungsgesellschaften langfristig zu einer gerechteren Verteilung von Wohnraum führen würde? 50 % der Befragten gehen bei einer Enteignung langfristig von einer gerechteren Verteilung von Wohnraum aus, während 47 % nicht der Meinung sind. 3 % wählten „Unentschieden“ als Antwort auf die Frage.