Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil Was halten Sie von einem Grunderbe für alle?

Ein Grunderbe für alle 18-Jährigen in Deutschland in Höhe von 60.000 Euro – das soll nach einem Beschluss der Jusos mehr Fairness schaffen beim Start ins Erwachsenenleben. Finanziert werden soll das Grunderbe durch eine höhere Erbschaftssteuer. Ökonomen in Deutschland reagieren verhalten. Der Ansatz trifft aber nicht nur auf Ablehnung, sondern wird kontrovers diskutiert.

