Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil Wie stehen Sie zu den Protestaktionen deutscher Landwirte?

Bundesweit haben Landwirte für diese Woche Protestaktionen angekündigt, darunter Protestfahrten mit Traktoren, Kundgebungen und größere Versammlungen. Außerdem werden Autobahnauffahrten blockiert. Die Landwirte äußern ihren Unmut über die Sparpläne der Bundesregierung, obwohl die Ampelkoalition bereits ihre ursprünglichen Kürzungspläne bei den Fördergeldern zurückgenommen hat. Aus der Sicht der Landwirte sind diese Maßnahmen unzureichend.

Daher möchten wir gerne von Ihnen wissen:

Wie stehen Sie zu den Protestaktionen deutscher Landwirte?

Nehmen Sie an unserer Umfrage teil.

Ergebnis der vorherigen Umfrage:

Was bewegt Sie im Jahr 2024?

Die Mehrheit der Befragten freut sich auf das neue Jahr (56 Prozent). 15 Prozent hingegen können 2024 nicht viel abgewinnen und der Rest ist sich noch nicht ganz sicher, was er vom neuen Jahr erwarten soll.

Wir haben Sie auch gefragt, welche Vorsätze Sie haben. Eine deutliche Mehrheit möchte mehr Sport treiben, gefolgt von weniger Stress bei der Arbeit, keinen Vorsatz haben und mehr Geld sparen. Die größten Sorgen sehen die Teilnehmer in der Gefährdung der Demokratie. Danach werden Kriege und Konflikte, Umweltkatastrophen und eine wachsende Zuwanderung genannt.