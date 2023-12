Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil Wie stehen Sie zu einem Böllerverbot an Silvester?

Die Silvester-Krawalle zum letzten Jahreswechsel haben die Debatte um das Böllerverbot in Berlin noch einmal verstärkt. Ohnehin gab es viele Gründe, darüber zu diskutieren, ob Freiheit und Tradition des privaten Silvesterfeuerwerks die Gegenargumente aufwiegen. Umwelt- und Klimaschutz, Verletzungs- und Todesgefahr, unnötig belastete Notdienste und Krankenhäuser, Lärm, Dreck sowie nicht zuletzt der Tierschutz lassen ein Verbot zumindest erwägenswert erscheinen.

Daher möchten wir gerne von Ihnen wissen:

Sollte es ein Böllerverbot an Silvester geben?

Nehmen Sie an unserer Umfrage teil. Als Dankeschön lesen Sie Tagesspiegel Plus 42 Tage für nur 1 €. Erhalten Sie Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf tagesspiegel.de – in unserer beliebten App sogar stark werbereduziert. Am Morgen erhalten Sie zudem unseren preisgekrönten Checkpoint-Newsletter.

Ergebnis der vorherigen Umfrage:

Wie besorgt sind Sie über die aktuelle Entwicklung des Klimas?

40 % der Befragten sind sehr besorgt über die aktuelle Entwicklung des Klimas. 10 % stimmten mit besorgt, 8 % mit neutral. 16 % der Befragten stimmten mit wenig besorgt, 26 % mit gar nicht besorgt.

Welche Auswirkungen des Klimawandels beunruhigen Sie am meisten? (Mehrere Antwortmöglichkeiten)

49 % der Befragten beunruhigen Extremwetterereignisse wie Dürren oder Überschwemmungen. 32 % machen sich Sorgen über den Anstieg des Meeresspiegels. 16 % sind besorgt über die Verschlechterung der Luftqualität. 32 % befürchten gesundheitliche Probleme aufgrund von Hitze und Luftverschmutzung. Die Mehrheit der Befragten mit 57 % sorgt sich vor Flüchtlingsströmen aufgrund klimabedingter Probleme. 29 % stimmten mit Sonstiges.

Glauben Sie, dass die Weltklimakonferenz dabei hilft, die Klimakrise zu bewältigen?

45 % der Befragten glauben nicht, dass die Weltklimakonferenz dabei hilft, die Klimakrise zu bewältigen. 31 % stimmten mit eher nein, 13 % mit unentschieden. 9 % der Befragten stimmten mit eher ja und 2 % mit ja.