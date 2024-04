Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil  Würden Sie ein mögliches Fahrverbot an Wochenenden befürworten?

Die Ampel-Koalition hat sich auf ein neues Klimaschutzgesetz verständigt, nach dem die Klimaschutzvorgaben sektorenübergreifend erfolgen sollen und nicht, wie bislang, jeder Bereich seine eigenen Ziele erfüllen muss. Wäre es nicht zu der Einigung gekommen, hätten die Bereiche mit einer negativen Bilanz Sofortprogramme vorlegen müssen. Weil der Verkehrssektor seit Jahren sein Sektorziel verfehlt, hatte Verkehrsminister Volker Wissing mögliche Fahrverbote an Wochenenden ins Spiel gebracht.

Wir möchten gerne von Ihnen wissen:

Würden Sie ein mögliches Fahrverbot an Wochenenden zur Einhaltung des Klimaschutzgesetzes befürworten?

Ergebnis der vorherigen Umfrage: Befürworten Sie geschlechtergerechte Sprachformulierungen („gendern“)?

Frage 1: Befürworten Sie geschlechtergerechte Sprachformulierungen („gendern“)? 75 % der Teilnehmer beantworteten diese Frage mit „Nein“, etwa 23 % mit „Ja“ und der Rest wählte die Option „Unentschieden“.

Frage 2: Sollte in den Medien (z.B. in Nachrichtensendungen) Ihrer Meinung nach „geschlechtergerechte Sprache“ verwendet werden? 68,6 % sind gegen die Verwendung geschlechtergerechter Sprache in den Medien, wohingegen 16,5 % diese unterstützen würden. Ein kleiner Prozentsatz ist unentschieden, während sich 5,9 % dafür und 6,7 % dagegen aussprechen.



Frage 3: Wie bewerten Sie den Vorschlag, staatlichen Stellen gesetzlich zu verbieten, geschlechtergerechte Sprache zu benutzen? Das Ergebnis zeigt, dass die Mehrheit der Befragten für ein Verbot wäre (64,4 %), 30,0 % stimmten mit „Nein“ und der Rest ist sich unschlüssig.