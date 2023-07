Netflix-Thriller Zwischen Krieg und Karriere

Kate Wyler, die neue US-Botschafterin in London, hat scheinbar die Ruhe weg. Kurz zuvor wurde ein britischer Flugzeugträger nicht weit vor der iranischen Küste angegriffen, es gab Dutzende von toten Soldaten. Die Welt blickt auf die Großmächte. Nun steht die US-Diplomatin im Hotelzimmer vorm offiziellen Empfang im Königreich und lässt sich von ihrem Mann die Achselhaare beschnüffeln. Geht das?

Das Private und das Politische, eine Beziehung und das Weltgeschehen, manchmal greift das auf faszinierende Weise ineinander über. Die Serie „Homeland“ hat es vorgemacht. „Diplomatische Beziehungen“ (acht Folgen, Netflix) entstand nach einer Idee von Debora Cahn, die als Showrunner und ausführende Produzentin an den Fernsehserien „Homeland“ und „Grey’s Anatomy“ mitgewirkt hatte.

„Homeland“ In der US-Serie „Homeland“ stellte sich ebenfalls eine Frau, die an einer bipolaren Störung leidende Geheimagentin Carrie Mathison (Claire Danes), gegen den weltweiten Terrorismus, das Ganze über neun Jahre bis 2020 und acht Staffeln.

Das gibt die Richtung vor. Viel Raum zwischen Gut und Böse, viel Intrige auch. Kate Wyler (Keri Russell) glaubt nicht an die Schuld der Mullahs. Eigentlich sollte sie nach Afghanistan entsandt werden, dann erfolgte der Angriff auf den Nato-Partner. Nun vertraut ihr der US-Präsident den Job in London an, wohl auch, weil er um ihren privaten Status weiß. Während ihre Aufgabe darin besteht, internationale Krisen zu entschärfen, versucht sie gleichzeitig, ihre Ehe mit dem profilierten Ex-Diplomaten Hal Wyler (very british selbstgefällig: Rufus Sewell, „The Man in the High Castle”) zu erhalten, der seine Füße, man ahnt es, nicht still halten kann.

Wie Kate Wyler mit diesem feinsinnigen Exemplar toxischer Männlichkeit an ihrer Seite umgeht und gleichzeitig versucht, das Weltgeschehen mit zu steuern, wie eine Frau die westliche Welt vor dem Zusammenbruch und einen Haufen alter weißer, in ihrem Ego gekränkten Männer vor Übersprungshandlungen bewahren will, das passt gut in diese Zeit und macht die im April gestartete Serie (Original: „The Diplomat“) zu einem der Thriller-Highlights des ersten Streaming-Halbjahres. Eine zweite Staffel ist unterwegs.