Neue Chefmusikerin im Johannesstift Welcher Sound stört Sie in Berlin-Spandau?

Willkommen in Hakenfelde! Sie ist die neue Stiftskantorin im Johannesstift: Nadine Klusacsek spricht heute über den Sound von Spandau, ihren Job und was sie gar nicht gerne hört – und hat drei Tipps für Berliner Kulturfreunde und Familien.

Liebe Frau Klusacsek, Sie haben ein feines Gehör: Sie sind die neue Stiftskantorin im Johannesstift. Willkommen! Was lief auf dem Weg zur Arbeit im Autoradio oder im Kopfhörer im Bus?

Im Auto wechsele ich gerne zwischen Radio 1, klassischer Musik und zeitgenössischer, zurzeit Mendelssohns Elias und Nils Frahm, je nach Stimmung laut mitsingend oder zur meditativen Entspannung.

Kurz und knapp: Was macht eine Stiftskantorin?

Die Stiftskantorin ist für alles rund um die Kirchenmusik zuständig, also Konzerte und Musik in den Gottesdiensten und Abendandachten. Wir haben jährlich mindestens 300 Veranstaltungen mit Musik in der Stiftskirche. Wenn ich selbst nicht die musikalische Gestaltung übernehme, organisiere ich die Vertretung. Ich leite die Stiftskantorei und die Spandauer Jugendkantorei. Die Kinderchöre haben in der Coronazeit pausiert und sollen wieder aufgebaut werden. Dies ist mit viel pädagogischem Engagement verbunden. Und natürlich die „Extras“ wie Chorauftritte an externen Orten.

Ihr Lieblingsort im Johannesstift?

Natürlich ist mein Lieblingsort die Orgel- und Klavierbank in der Stiftskirche. Neu entdeckt habe ich das Café Gartenlaube, ein inklusives Café direkt neben der Stiftskirche. Selbst gebackener leckerer Kuchen und sehr nettes Personal! Ich freue mich schon auf die warme Jahreszeit, wenn die Terrasse geöffnet ist.

Café Gartenlaube, ideal für ein schattiges Päuschen beim Sommerausflug. © André Görke

Kommen Sie aus Spandau?

Ich wohne in Friedenau und lerne Spandau gerade erst kennen. Aufgewachsen bin ich in der Elbmarsch und kam zum Studium an der Universität der Künste nach Berlin.

Haben Sie einen musikalischen Termin, den Sie uns ans Herz legen wollen?

Am Samstag, 11. Februar tritt das Frauenvokalensemble Gallina in der Stiftskirche auf. Es wird slowenische Volks- und Kunstmusik, weltbekannte Chorliteratur aller Epochen sowie Lieder aus der goldenen Epoche des slowenischen Chansons und Werke des Vokal-Jazz und Pop geben. Los geht es um 16 Uhr, der Eintritt ist frei.

… und wenn’s wärmer wird?

Kein Aprilscherz: Wir laden am 1. April zu einem „musikalischen Frühlingsspaziergang“ durchs Johannesstift ein. Los geht’s um 14.30 Uhr an der Stiftskirche. Das Angebot richtet sich an Familien und alle, die Lust haben. Wir erkunden das schöne Gelände und es gibt musikalische Überraschungen. Und Kaffee und Kuchen!

Die Stiftskirche im Zentrum der ganzen Anlage. © André Görke - Urheber: Volkmar Haase/VG Bild-Kunst, Berlin 1991

Noch ein dritter Tipp?

Außerdem startet nach den Osterferien ein Kinderchorprojekt. In dem Projekt wird ein Kindersingspiel erarbeitet, mit Schauspiel und Tanz.

Mehr Termine Veranstaltungen und Kulturtermine im Johannesstift: www.evangelisches-johannesstift.de

Wenn Sie mal nicht ans Johannesstift denken: Welchen Ort mögen Sie in Spandau?

Der Spandauer Forst ist mir vertraut. Meine Verwandtschaft hat eine Gartenparzelle in der Kleingartenkolonie gepachtet.

Und welches Geräusch stört Sie in Spandau?

Der tosende Verkehrslärm an der Kreuzung am Rathaus und Bahnhof. Wir freuen uns alle darauf, dass dieser Ort menschenfreundlicher gestaltet wird.

Hier noch viel mehr Nachrichten aus Spandau

Sie wollen mehr aus Spandau lesen? Gerne. Dann empfehlen wir Ihnen unseren Spandau-Newsletter, in dem wir Ihnen exklusive Bezirksnachrichten bieten, Kiez-Debatten aufgreifen, viele Termine und Tipps nennen. Einmal pro Woche und kostenlos – und für jeden Berliner Bezirk – unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier die Themen im aktuellen Spandau-Newsletter.

20 schnelle Fakten zur Wahl im Rathaus Spandau

zur Wahl im Rathaus Spandau Homeoffice 1.0: Früher lebte der Bürgermeister im Rathaus - aber wer?

Früher lebte der Bürgermeister im Rathaus - aber wer? Großbaustelle in Staaken : 1. Simulationen vom Supermarkt am Brunsbütteler Damm

: 1. Simulationen vom Supermarkt am Brunsbütteler Damm 4 statt 5 Fahrspuren: das Update zur Heerstraße und zur Stößenseebrücke

das Update zur Heerstraße und zur Stößenseebrücke Nach 12 Jahren : endlich ein Imbiss fürs Freiherr-vom-Stein-Gymnasium

: endlich ein Imbiss fürs Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Sollte 2023 nicht die Gelbe Tonne für kommen?

nicht die Gelbe Tonne für kommen? 60-Mio-Projekt: Baustart an Spree Ecke Havel

Baustart an Spree Ecke Havel Ideen für die neue Siemensstadt : mehr Grün, weniger Lkw

: mehr Grün, weniger Lkw Nach Streit ums Flüchtlingscontainerdorf: Der Weg für die neue Schule am Rohrdamm ist frei

Der Weg für die neue Schule am Rohrdamm ist frei Kein Spam, sondern Spam-Festival : Spandau macht Alte Musik

: Spandau macht Alte Musik Spandauer SV: erste Fanartikel

erste Fanartikel „Lauf der Sympathie“ mit Streckenänderung

mit Streckenänderung Spendenaktion der Kirchen für die Ukraine: Wer hat abgelaufene Sanitätskasten?

für die Ukraine: Wer hat abgelaufene Sanitätskasten? Gottesdienst für Verliebte in St. Nikolai

in St. Nikolai ...das alles und noch viel mehr lesen Sie im aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel: tagesspiegel.de/bezirke.

Zur Startseite