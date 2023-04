„Nicht denken, ist so leicht“ Katja Krasavice legt in Streit mit Dieter Bohlen nach

Aller Anfang ist seicht: Dieter Bohlen und Katja Krasavice sitzen gemeinsam im Juroren-Panel der 20. und wohl letzten Staffel der RTL-Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Ersterer wurde eigentlich schon mal zwangspensioniert, dann aber, im Sinne des 20-jährigen Jubiläums, wieder eingestellt. Als Repräsentationsfigur für jüngere Leute wurde ihm das Internetphänomen Katja Krasavice an die Seite gesetzt.

Krasavice, die bekannt dafür ist, sich auf ihre Art für Frauen einzusetzen, musste irgendwann feststellen, dass ihr Bohlens Art, mit vor allem weiblichen DSDS-Anwärterinnen umzugehen, nicht passt. Nach Ausstrahlung der Castings, schoss sie über die sozialen Medien gegen Bohlen, bezeichnete ihn als Sexisten und positionierte sich für eine Kandidatin, die von Bohlen unter der Gürtellinie beleidigt wurde.

Bohlen-Double in Krasavices neuem Musikvideo

Auf Krasavices Vorwürfe angesprochen, äußerte sich Bohlen in einem Radiosender gleichgültig: „Es gibt Personen und gewisse Sachen, das interessiert mich nicht.“ Und trotzdem folgte ein medial ausgetragener Schlagabtausch, bei dem sich viele fragten, was wohl passieren wird, wenn die beiden spätestens beim DSDS-Finale wieder aufeinander treffen. Es passierte reichlich wenig – bis jetzt.

Anfang der Woche veröffentlichte Krasavice Ausschnitte ihrer neuen Single „Frauen“, die Anfang Mai erscheinen soll. Sie rappt: „Ja, ich weiß, nicht denken ist so leicht. Aber vielleicht checkst du’s mit der Zeit. Frauen müssen doch gar nichts. Frauen malen sich die Welt, wie’s ihnen gefällt. Auch wenn alles am Arsch ist, retten Sie sich doch am Ende wieder selbst. Ja, ich weiß, nicht denken, ist so leicht. Frauen müssen doch gar nichts, ich bin genau die Frau, die mir gefällt.“

In einem dazugehörigen Videoclip ist deutlich erkennbar, wem die Zeilen gelten: Krasavice trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift „Old White Men“, also „alte weiße Männer“, während im Hintergrund eine karikatives Dieter Bohlen-Double herumlümmelt. Die Prognose für Bohlens Reaktion darauf: Eine Neuauflage von Cheri Cheri Lady.