Tagesspiegel Plus Noch mal 1000 neue Wohnungen in Berlin-Spandau : Das größte Neubau-Projekt in der Wasserstadt beginnt

Hier die nächsten Schritte der Gewobag, die schon im Herbst Großes vorhat. Es geht um Kitas, Kiez-Garagen, Mobilitätsknoten, Schulen - und das neue Hochhaus mit Panoramablick.