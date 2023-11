Opel Astra Sports Tourer Electric Ein Kombi unter Strom und Blitz

„Worst-Case-Scenario“ nennt man das wohl. Bei der Vorstellung des Opel Astra Sports Tourer Electric konnten die Bedingungen für ein Elektrofahrzeug jedenfalls nicht schlechter sein. Dicke Winterreifen, die den Rollwiderstand erhöhen, fieser Schneefall und eine die Klimaanlage herausfordernde Kälte – alles bestens geeignet, um eine Batterie-elektrische Reichweite sichtbar in den Keller sinken zu lassen. Aber der Astra Sports Tourer Electric hielt sich auf den durchaus hügeligen Straßen rings um den Opel-Sitz in Rüsselsheim wacker. Die angegebenen Verbrauchswerte von 15 kWh auf hundert Kilometer wurden zwar übertroffen, waren aber bei diesen Verhältnissen mit 18 kWh durchaus akzeptabel. Da macht sich auch das niedrigere Gewicht des Kombi von nur 1760 Kilogramm positiv bemerkbar.

Grüner Eco-Modus

Und der energiefressende Versuch, die bei 170 Stundenkilometer abgeregelte Höchstgeschwindigkeit zu erreichen, wurde auf den rutschigen Straßen erst gar nicht unternehmen. Noch weniger Verbrauch wäre sicher im Eco-Modus erreichbar gewesen – dann freilich nur mit eingeschränkter Heizungsleistung. Aber so hartgesotten muss niemand sein. Außer die Fahrer*innen fühlen sich vom aggressiven Rot im Fahrerdisplay bedrängt, das aufleuchtet, wenn im Sport-Modus gefahren wird. Im Eco-Modus mit defensiv grün leuchtendem Fahrerdisplay ist man freilich recht behäbig unterwegs. Doch egal, welcher Fahrmodus gewählt wird – wenn das Pedal durchgedrückt wird, weil es die Verkehrslage mehr Beschleunigung erfordert, hat immer die volle Leistung zur Verfügung.

Scharfe Linien am Heck: Bis zu 1.553 Liter Zuladung kann die bis zu 1,85 Meter lange Ladefläche fassen. © Foto: Opel

Bis 2028 will Opel seinem Blitz im Logo alle Ehre erweisen und nur noch vollelektrische Fahrzeuge auf den Markt bringen. Die Rüsselsheimer Autobauer, der zum Fahrtest eingeladen hatte, gehen dabei schon eifrig voran. Im Spätsommer wurde der Corsa mit einer vollelektrischen Variante vorgestellt, und davor die Astra Limousine, den es nun auch als reinen Stromer gibt. Freilich sind auch noch Verbrenner und ein Plug-In-Hybrid im Angebot. Ab sofort zu erhalten ist nun auch die Kombi-Version des Astra – als einer der wenigen vollektrischen Modelle in Europa. Nur Peugeot, die Schwester im Multi-Marken-Universum des Stellantis-Konzerns bringt mit dem Peugeot 308 SW ebenfalls einen elektrischen Kombi auf den Markt – lieferbar freilich erst im kommenden Frühjahr.

Kommt der Manta zurück?

Für Opel ist deswegen der Astra Sports Tourer Electric besonders wichtig, weil im Kombiland Deutschland traditionell rund 60 Prozent der nun bereits elften Astra-Generation als Kombi durchs Land fahren. Im kommenden Jahr geht es mit der Elektro-Offensive weiter: Dann kommen die neuen SUV-Modelle Crossland und Grandland. Bereits als vollelektrische Versionen sind der SUV Mokka-e, der Hochdach-Kombi Combo-e und der Kleinbus Zafira-e zu kaufen. Der erste Opel, der auf einer rein für elektrische Fahrzeuge ausgelegten Plattform montiert werden soll, ist dann für 2025 geplant. Ob dieses in einer Studie präsentierte Fahrzeug dann tatsächlich - wie schon mehrfach angekündigt - wie der legendäre Vorgänger dann „Manta-e“ heißt, muss man abwarten.

Raum für die ganze Familie: Der Kombi ist 4,64 Meter lang – 27 länger als die Astra Limousine. © Foto: Opel

Ausgestattet mit einer 54 kWh starken Batterie und einem sehr effizienten Synchronmotor mit 115 kW /156 PS Leistung - der auch im Corsa-e verbaut ist - soll der Astra Sports Tourer Electric eine Reichweite von 413 Kilometer haben. An einer 100 kW-Gleichstrom-Schnellladesäule lässt sich der Stromer in rund 30 Minuten auf 80 Prozent der Batteriekapazität laden. An der heimischen Wall Box kann der Wagen mit einem dreiphasigen 11 kW-Onboard-Charger geladen werden.

Auch Plug-In im Angebot

Zu haben ist der Astra Kombi auch als Plug-In-Hybrid; die Variante Astra Sports Tourer GSe hat eine Systemleistung von 165 kW / 225 PS – 133 kW/180 PS leistet ein 1,6-Liter-Vierzylinder, dazu kommt der Elektromotor mit 81kW/110 PS. Zudem werden auch Benzin- und Diesel-Antriebe angeboten.

Übersichtlich: Zwei Screen nebeneinander wölben sich vor dem Blickfeld des Fahrers. © Foto: Opel

Der Astra mit der markanten Front mit dem schwarzen Visier und den serienmäßigen LED-Scheinwerfern zeigt sich im Verkehr durch sein kräftiges Drehmoment von 270 Newtonmeter als äußerst agil. Durch die im Boden eingebauten Batterien hat der elektrische Astra auch eine um ein Drittel höhere Steifigkeit als die Verbrennerversionen. Zusammen mit der straffen Fahrgestellauslegung macht sich das durch eine gute Straßenlage bemerkbar; auch die serienmäßige geräuschdämmende Verglasung trägt zu angenehmer Ruhe in der Fahrgastzelle bei.

Der Kompaktklassen-Bestseller ist als Kombi mit 4,64 Meter um ganze 27 Zentimeter länger als die Astra Limousine. Der längere Radstand macht sich auch als Fahrgast auf der Rückbank angenehm bemerkbar. Attraktiv designt ist das scharf gezeichnete Heck mit dem Dach-Spoiler. Das in Rüsselsheim entwickelte und dort auch produzierte Modell hat einen 516 Liter großen Laderaum, durch dessen große Heckklappe mühelos eine Waschmaschine passt. Bei umgelegter Rückbank entsteht eine 1,85 Meter lange Fläche, die 1.553 Liter Gepäck aufnehmen kann.

Warnung vor nicht einsehbaren Kurven

Ausgestattet ist der Astra Sports Tourer Electric schon serienmäßig mit etlichen Assistenzsystemen vom Spurhalteassistent bis zum Parkpiloten und zwei eindrucksvoll arrangierten jeweils zehn Zoll großen Widescreen-Displays. Über die MyOpel-App ist auch mühelos eine Streckenplanung mit Angabe der geeigneten Ladestationen möglich. Gewählt werden kann auch aus diversen optionalen Ausstattungspaketen. Sehr interessant ist das Intelli-Drive 2.0-System. Dieses warnt die Fahrer etwa vor einer noch nicht einsehbaren, weil hinter einem Hügel verborgenen scharfen Kurve und passt notfalls die Geschwindigkeit an.

Zu haben ist der Astra Sports Tourer Electric ab 43.490 Euro. Davon gehen, wenn der Wagen noch 2023 gekauft wird, knapp 7.200 Euro an Umweltbonus ab. Alternativ kann das Modell auch für 299 Euro im Monat geleast werden – ohne Anzahlung.